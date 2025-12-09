Un día fue atleta olímpico destacado y hoy es de los más buscados del FBI por vínculos con el Cártel de Sinaloa

A principios del Siglo XXI, Ryan Wedding era conocido en Canadá por una faceta completamente distinta a la que hoy lo tiene en la mira del FBI. Participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 como atleta de snowboard y se consolidó como un deportista destacado del país. Sin embargo, dos décadas después, su nombre aparece asociado a una de las redes criminales más violentas del mundo.

Diversas agencias estadounidenses de seguridad lo señalan como un operador clave en la distribución masiva de cocaína hacia Canadá y Estados Unidos, con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. Su expediente dejó de ser un caso aislado para convertirse en prioridad de seguridad nacional.

Por este motivo, fue incluido desde el pasado mes de marzo en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Las autoridades lo describen como un hombre con recursos, contactos internacionales y capacidad para evadir operativos complejos.

#DYK the FBI recently added a name to the Ten Most Wanted Fugitives list? Visit https://t.co/vBGjCXpsvG to learn how you can help the #FBI bring Ryan Wedding to justice. pic.twitter.com/AUJLvI791X — FBI Washington Field (@FBIWFO) December 5, 2025

La recompensa que ofrece el FBI por Wedding

La presión sobre Wedding aumentó significativamente este año, luego de que la Embajada de Estados Unidos en México difundiera un mensaje público solicitando información sobre su paradero. La recompensa, que anteriormente era de 10 millones de dólares, fue elevada a 15 millones, una cifra que lo coloca entre los fugitivos más costosos del continente.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo describió como "el mayor distribuidor de cocaína de Canadá". A su vez, el director del FBI, Kash Patel, fue todavía más contundente al afirmar que Wedding está detrás de un programa de narcotráfico y narcoterrorismo "que no se había visto en años".

Las investigaciones apuntan a que el exatleta olímpico podría estar oculto en México bajo protección de células del Cártel de Sinaloa. Para las autoridades, su captura es una prioridad absoluta en estos momentos.