Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo en un terreno que antes era del portugués y se consolida como el GOAT

Mientras muchos aficionados se preguntan si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se podrían enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , otros fanáticos los siguen comparando a ver quién de los dos es el mejor. Recientemente se supo que Leo superó a CR7 en su propio terreno y se consolidó como el verdadero ‘GOAT’.

Quién es el ‘GOAT’ (Mejor De Todos los Tiempos, por sus siglas en inglés) sigue siendo una discusión grande pero Messi superó a Cristiano en la cantidad de jerseys vendidos en 2025 alrededor del mundo, lo que podría demostrar que el argentino tiene más fanáticos que el portugués en el planeta Tierra. ¿Sabías que Leo tiene también más títulos (una cantidad increíble) ?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.|Instagram: Lionel Messi / Cristiano Ronaldo

De acuerdo a los datos aportados por Javier Balseca, periodista especializado en marketing, el Inter Miami vendió muchas más playeras que el Al-Nassr alrededor del mundo. Distintos reportes indican que fueron 2,166,000 las unidades vendidas del equipo de la MLS (Estados Unidos). En tanto, el equipo de Arabia Saudita vendió 1,281,000.

TE PUEDE INTERESAR:



Lionel Messi le ganó a Cristiano Ronaldo Ronaldo en su terreno

Algo curioso es que durante toda su carrera han dicho que el ex Manchester United, Real Madrid y Juventus tenía más fanáticos y estaba más ligado al marketing que Leo Messi. Sin embargo, el argentino y su equipo han vendido más camisetas que el portugués y el conjunto en el que juega.

Lionel Messi Inter Miami|Reuters

¿Cuánto cuesta la playera de Lionel Messi en México?

El jersey local de Inter Miami de la temporada 25/26 con el nombre ‘Messi’ estampado cuesta $1,470 en oferta. La playera negra suplente con el nombre del astro argentino vale $1,120, también en rebaja, siendo la camiseta más barata de Leo en México. En tanto, la tercera equipación es la más cara y cuesta 3,199 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta la playera de la Selección Argentina de Messi?

Mientras tanto, el valor de la nueva camiseta de la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el nombre de Messi está a $ 2,199 en la tienda oficial de la marca de las tres tiras en México.

|Instagram Cristiano Ronaldo / @cristiano

Cristiano Ronaldo: ¿Cuánto cuesta el jersey de Portugal y del Al Nassr en México?

La playera de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr se vende por 2,299 pesos mexicanos en la web oficial de la marca alemana. En tanto, la camiseta de Portugal no se puede estampar en la página oficial de la marca del felino, pero cuesta $ 2,699.

