Dallas Cowboys vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 21 de septiembre, partido de la Semana 3 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Los Dallas Cowboys y Dak Prescott visitan Chicago la tarde del domingo para medirse a unos Bears que todavía no conocen la victoria en esta temporada de NFL

Azteca Deportes
Ritual NFL
Los Dallas Cowboys y Dak Prescott visitan este domingo la ciudad de los vientos para enfrentar a unos Chicago Bears que todavía no conocen la victoria. El conjunto de Ben Johnson y el quarterback Caleb Williams jugará en casa por segunda ocasión en la temporada, intentando vencer a unos Vaqueros que sufrieron para sobreponerse a los Giants la semana pasada.

La carta fuerte de los Osos es Rome Odunze, receptor de segundo año que ha sido protagonista a la ofensiva con 13 atrapadas y los tres touchdowns que ha lanzado Williams hasta el momento. Del otro lado sobresalen Javonte Williams y CeeDee Lamb, dos armas que le han permitido ha Dallas un ataque equilibrado.

Es un encuentro entre entrenadores que están debutando en la posición, Brian Schottenheimer contra Johnson en un partido que promete ser cerrado.

Dallas Cowboys
Chicago Bears
EN VIVO
  https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

