Este crack se niega a jugar en el Real Madrid tras ser poco valorado

El joven brasileño Endrick se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, luego de tener un paso complicado por el Real Madrid, donde tuvo pocos minutos y terminó saliendo cedido al Olympique de Lyon.

Desde su llegada al equipo francés, Endrick ha tenido una gran adaptación y es parte fundamental del ataque, en el último partido volvió a anotar ante el Rennes, pero también se tomó un momento para hablar de su futuro, el cual es incierto.

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¿Endrick quiere volver al Real Madrid?

Los números del brasileño con el Olympique de Lyon son muy favorables, demostrando que el joven ha tenido una buena evolución, sumando ocho goles y siete asistencias en 19 partidos, siendo uno de los referentes en el ataque y de los más queridos por la afición del cuadro francés.

Endrick también ha revelado que se siente muy contento con el equipo francés, por lo que al terminar el partido, tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde comentó que le gustaría seguir en Lyon.

Aún no sé lo que pasará la próxima temporada. Estoy muy contento aquí, me siento muy bien. ¿Que si me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va de maravilla. Pero no sabemos qué puede pasar, ya veremos. Me gustaría quedarme aquí. Están haciendo todo lo posible para que esté en las mejores condiciones

Además de su desempeño en el terreno de juego, Endrick ha tenido una buena adaptación cultural, pues ha comenzado a aprender el idioma, por lo que la relación en el vestuario es más sencilla.

Estoy tomando clases y aprendiendo francés. Aprendí mucho con los franceses de Real Madrid. Camavinga es mi amigo. Mbappé y yo nos sentamos uno al lado del otro, así fue como empecé a aprender el idioma

Sin embargo, todo parece indicar que el joven brasileño va a volver al Real Madrid para la próxima temporada, así lo ha revelado su representante, por lo que tiene pocas posibilidades de seguir en el Lyon, pues no existe una cláusula de compra en estos momentos.

