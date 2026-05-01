José Mourinho rompe el silencio sobre el Real Madrid

José Mourinho volvió a colocarse en el centro de los reflectores luego de los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al Real Madrid. Sin embargo, el estratega portugués fue contundente y aseguró que no ha recibido ningún acercamiento por parte del conjunto merengue.

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Durante la conferencia de prensa previa al partido entre Benfica y Famalicão, Mourinho fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de volver al banquillo madridista, escenario donde vivió una de las etapas más mediáticas de su carrera entre 2010 y 2013.

La respuesta del técnico no dejó espacio para dudas. "Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo", declaró el portugués, dejando claro que hasta el momento no existe ningún contacto con la institución española. Las declaraciones llegan en medio de múltiples versiones que lo colocaban como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el futuro cercano.

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Mourinho mantiene el foco en Benfica

Lejos de alimentar la especulación, Mourinho insistió en que actualmente está concentrado en su trabajo con Benfica, equipo con el que todavía tiene contrato vigente.

El entrenador recordó que le resta un año más de vínculo con las "águilas" y evitó profundizar sobre una posible renovación.

"No puedo adelantar nada. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está", comentó el técnico portugués.

Mourinho atraviesa una temporada importante en Portugal, donde Benfica pelea por mantenerse en los primeros puestos de la liga y busca asegurar su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League.

De hecho, el propio estratega dejó claro recientemente que uno de sus grandes objetivos es devolver al club lisboeta al máximo nivel europeo. La postura del portugués parece enfocada en darle estabilidad al proyecto actual y evitar distracciones en la recta final de la campaña.

El legado de Mourinho sigue pesando en Madrid

A pesar de sus declaraciones, el nombre de Mourinho sigue generando impacto inmediato cada vez que aparece relacionado con el Real Madrid.

El entrenador dejó una huella importante durante su etapa en el club blanco, donde conquistó títulos nacionales y protagonizó algunos de los años más intensos en la rivalidad contra el Barcelona de Pep Guardiola.

Además, su trayectoria internacional lo mantiene como uno de los técnicos más respetados y mediáticos del fútbol mundial. Mourinho acumula campeonatos en Portugal, Inglaterra, Italia y España, incluyendo dos títulos de Champions League, uno con el Porto y otro con el Inter de Milán.

Por eso, cada rumor sobre su futuro suele generar enorme expectativa. Sin embargo, por ahora, el portugués parece decidido a cerrar cualquier especulación. El "Special One" asegura que no hubo llamada desde Madrid y que su mente sigue puesta completamente en Benfica. Aunque en el futbol, como siempre, nada puede descartarse definitivamente.

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