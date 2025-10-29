Cristiano Ronaldo sigue sin ganar en Arabia; ¿cuántos títulos ha perdido desde su llegada al Al Nassr?

La lucha por ser el primer futbolista en la historia en marcar más de 1,000 anotaciones se mantiene; sin embargo, a nivel colectivo la realidad es que Cristiano Ronaldo ha perdido la oportunidad -en varias ocasiones- de lograr algún título de relevancia con su club actual, el Al Nassr.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al Etiffaq 0-1 Al Nassr | Jornada 4 | Liga Saudí

Después de dejar el futbol de élite para pasar al balompié de Arabia Saudita, se esperaba que Cristiano Ronaldo sumara títulos al por mayor considerando que llegó a una de las escuadras más importantes de su país; sin embargo, la realidad es que El Bicho ha perdido más de una decena de trofeos desde su arribo a este club.

¿Cuántos títulos ha perdido Cristiano Ronaldo desde que llegó al Al Nassr?

Cristiano Ronaldo está por cumplir tres años en su nuevo equipo, el Al Nassr; no obstante, no ha tenido la oportunidad de cosechar ningún título a nivel colectivo pese a que ha tenido 13 oportunidades para lograrlo, esto en el apartado tanto nacional como internacional.

Y es que el centro delantero de la Selección de Portugal no solo ha perdido la Liga de Arabia Saudita en las temporadas 2022 - 2023, 2023 - 2024 y 2024 - 2025, sino que además no ha logrado levantar la Copa del Rey en las campañas 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 y, más recientemente, 2025 - 2026.

Por si esto fuera poco, Cristiano Ronaldo también ha caído en cuatro ediciones distintas de la Supercopa durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Finalmente, El Comandante tampoco pudo liderar a su equipo en el terreno internacional al no obtener la Champions Asiática de las temporadas 2023 - 2024 y 2024 - 2025.

¿En qué lugar se encuentra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo actualmente?

Si bien recientemente cayeron en la Copa del Rey ante el Al Ittihad, la realidad es que esta temporada parecer ser la de consolidación para Cristiano Ronaldo en cuanto a trofeos se refiere. Y es que, después de seis compromisos disputados, el Al Nassr se ubica en la primera posición de la tabla general al sumar 18 unidades, así como 21 tantos a favor y solamente dos en contra.