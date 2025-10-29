Osmar Olvera y los atletas mexicanos que ganaron un TÍTULO MUNDIAL en 2025

El 2025 podría consagrarse como uno de los años más espectaculares para la comunidad mexicana en cuanto a deportes se refiere, pues durante los últimos meses varios atletas mexicanos tuvieron la oportunidad de obtener un título mundial en sus respectivas categorías, destacando lo ocurrido con Osmar Olvera.

Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro

Osmar Olvera se ha colocado como uno de los mejores clavadistas del mundo y para prueba de ello está la medalla de oro que obtuvo en el campeonato mundial de clavados a través del trampolín de 3 metros. Así como él, son varios los atletas mexicanos que obtuvieron este galardón. ¿Quiénes son todos estos?

Además de Osmar Olvera, ¿qué atletas mexicanos ganaron un título mundial en 2025?

Imposible comenzar este listado sin mencionar lo que hizo Andrea Becerra, la mejor arquera del mundo en la actualidad misma que se quedó con la medalla de oro en el campeonato mundial de tiro con arco dentro del apartado del arco compuesto individual, disciplina en la que no hay nadie que se le acerque.

La misma Andrea Becerra también obtuvo la presea máxima en el tiro con arco compuesto por equipos luego de hacer mancuerna con Mariana Bernal y Adriana Castillo. Finalmente, no podríamos no mencionar a Yareli Acevedo, quien recientemente se quedó con el oro en la carrera por puntos del ciclismo en pista.

¿Quiénes obtuvieron el oro en campeonatos no mundiales?

La Selección Femenil de Flag Football también destacó al ser la mejor de su campeonato, un hecho similar a lo que ocurrió nuevamente con Andrea Becerra en tiro con arco compuesto individual. Osmar Olvera fue el que abrió este abanico de gratas noticias, aunque fueron las mexicanas quienes culminaron con un 2025 de locura.

¿Qué pasó en otros deportes?

Si nos basamos en otros deportes, México también tiene presencia importante, por ejemplo, en la MLB con Alejandro Kirk disputando la Serie Mundial con los Azulejos de Toronto. De igual forma habría que mencionar a Isaac del Toro, quien pasó de estar fuera del top 50 a ser el tercer mejor ciclista del mundo al término de este año.