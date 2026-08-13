Cristiano Ronaldo habría acumulado más de 700 millones desde su arribo al Al Nassr; así se divide su dinero

La etapa de Cristiano Ronaldo en el futbol de Arabia Saudita ha sido una de las más importantes, al menos, en cuanto a atributos económicos se refiere, pues desde su arribo al Al Nassr el jugador portugués se ha convertido en una de las personas más millonarias de este ámbito.

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Y es que, luego del paso que vivió en Europa por equipos de renombre como el Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de dejar la élite para formar parte del Al Nassr, equipo que forma parte de la primera división de Arabia Saudita.

¿Cuánto dinero ha acumulado Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

De acuerdo con información de la cuenta de X Motivaciones Futbol, Cristiano Ronaldo ha acumulado alrededor de 735 millones en un periodo menor a cuatro años, mismos que se relacionan con la llegada del portugués al Al Nassr luego de su salida del Manchester United.

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¡UNA AUTÉNTICA FORTUNA! 🤯🇵🇹💰



Cristiano Ronaldo ya habría acumulado 735 MILLONES DE DÓLARES entre salarios y bonos desde su llegada al Al-Nassr. 😳



En menos de 4 años, el portugués ha generado una cifra descomunal que lo coloca como el futbolista con mayores ingresos por… pic.twitter.com/Qu4mgrduTN — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 27, 2026

La fuente sostiene que el centro delantero lusitano es, actualmente, el futbolista con mayores ingresos en el futbol pues, tan solo en cuanto a salario base se refiere, el Comandante acumula 700 millones de dólares en los 3.5 años que ha formado parte de la escuadra amarilla.

Por si esto fuera poco, Cristiano Ronaldo suma 12.9 millones por los bonos de las anotaciones que ha sumado en el equipo, así como 10 millones de dólares por las dos Botas de Oro conquistadas, 1.15 millones por las asistencias otorgadas y 10 millones más por el título de la Saudí Pro League.

¿Cuántos goles tiene en el Al Nassr y cuántos le faltan para llegar a los 1,000?

Cristiano Ronaldo cuenta con números realmente interesantes desde su llegada al Al Nassr, equipo en donde ya fue campeón de la primera división y en donde acumula 129 anotaciones en partidos oficiales, así como un total de 976 goles en su etapa como profesional contando, por supuesto, la Selección de Portugal.