Esto es TODO lo que no SABES sobre la participación de Cristiano Ronaldo en esta serie

Una de las razones por las cuales Cristiano Ronaldo es uno de los hombres públicos más adinerados de la actualidad deriva de los negocios que tiene tanto dentro como fuera del campo, destacando algunos como hoteles de lujo y clínicas capilares que lo hacen un auténtico hombre de negocios.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Ahora, Cristiano Ronaldo volverá a la pantalla grande, pues después de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se supo que el astro portugués volverá a formar parte de una serie que, se espera, sea de las mejores de los próximos meses. ¿Quieres conocer más información al respecto?

¿Cuál será la participación de Cristiano Ronaldo en su nueva serie?

De acuerdo con información entregada por The Sun, Cristino Ronaldo formará parte de una producción sobre futbol que tendrá como nombre Day 1s. La trama girará en torno a un agente de futbol de élite cuyo nombre es Stanley Dalton, el cual será interpretado por el actor Damian Lewis.

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Según The Sun, Cristiano Ronaldo dará el salto a la TV.



El futbolista portugués será productor ejecutivo y tendrá un papel en la serie dramática "Day 1s", un proyecto desarrollado junto al director Matthew Vaughn (Kingsman), protagonizado por Damian Lewis y que también contará… pic.twitter.com/Q3xkZrxLbE — Lo Que Se Comenta (@LoQueSeComentaX) July 27, 2026

Se sabe, además, que en esta producción Cristiano Ronaldo será uno de los elementos clave como actor de reparto, así como un papel especial como productor ejecutivo. Esta situación le permitirá al porutgués trascender más allá de las pantallas en una faceta mucho más dirigida al cine.

Del mismo modo, The Sun reveló que Thierry Henry, quien hoy en día es analista de futbol, también participará en la historia, por lo que es posible que en algún momento haga mancuerna con Cristiano Ronaldo para revivir la rivalidad que tuvieron hace años en la Premier League.

¿De qué tratará la serie de Cristiano Ronaldo?

La fuente sostiene que la serie traerá consigo “problemas en cuanto a guerra de ofertas se refiere entre las plataformas de streaming” y el interés de los Estados Unidos por el futbol asiático, aunque hasta ahora se ha revelado poca información en torno a su fecha de lanzamiento.