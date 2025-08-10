Cristiano Ronaldo anota doblete en España y se acerca a los MIL GOLES ¿Cuántos le faltan?

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó 3-2 en el partido amistoso que el conjunto árabe disputó este domingo ante el Almería en España, el último de la pretemporada para el conjunto Saudí que jugará las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita el próximo 19 de Agosto, el astro portugués anotó doblete y terminó con 6 goles en los partidos de preparación.

Con su doblete Cristiano llegó a 944 goles en su carrera, a tan solo 56 goles de llegar a los Mil, un registro histórico para el lucitano que está por llegar a los 100 con el Al-Nassr en donde se encuentra como el tercer máximo anotador en la historia del equipo, solo por detrás de Abderrazak Hamdallah y Mohammed Al-Sahlawi.

Los goles de Cristiano Ronaldo

Ronaldo ha construido su legado como uno de los mejores del mundo siendo uno de los mejores goleadores de la última época, superando los 100 goles con la Juventus en la Serie A de Italia y Manchester United en la Premier League, además de 450 anotaciones en el Real Madrid en la Liga Española, con la selección lucitana registra 138.

Además CR7 es el máximo anotador histórico de la Champions League (141), Eurocopa (14) y el Mundial de Clubes (7), el portugués se podría convertir en el primer futbolista en la historia con registros oficiales en llegar a los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo se encuentra viviendo la fase final de su trayectoria profesional en Al Nassr, donde ha establecido un contrato que ha sido catalogado como “el más rentable en la historia del deporte”. Este pacto que lo une al equipo saudí se extenderá hasta que cumpla 42 años e implica una cifra total de al menos 492 millones de libras esterlinas en un período de dos años (676 millones de dólares), además de una serie de beneficios, incentivos y privilegios especiales.

