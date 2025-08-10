¡ÚLTIMA HORA! Al Nassr acelera negociaciones por figura del Bayern Munich

El mercado de fichajes en Arabia Saudita sigue sacudiendo el panorama internacional, y esta vez es el Al Nassr quien vuelve a ser protagonista. Tras concretar la llegada del defensor español Íñigo Martínez y del portugués Joao Félix , el club saudí ha iniciado conversaciones formales con el Bayern Munich para hacerse con los servicios del extremo francés Kingsley Coman.

Con 29 años y una trayectoria que incluye pasos por el PSG, Juventus y Bayern, Coman se ha consolidado como uno de los extremos más desequilibrantes del futbol europeo. Su velocidad, regate y capacidad para marcar en momentos clave, como el gol que dio la Champions League al Bayern en 2020, lo convierten en un objetivo de lujo para el ambicioso proyecto del Al Nassr.

¿Cuánto ofrece Al Nassr por Kingsley Coman?

Según reportes, el club árabe ha presentado una oferta cercana a los 30 millones de euros, buscando convencer al conjunto bávaro de liberar al jugador, quien aún tiene contrato vigente hasta 2027. La llegada de Luis Díaz al Bayern Munich ha reducido el protagonismo de Coman, lo que habría abierto la puerta a un posible cambio de aires.

¿La llegada de Coman incomodaría a Cristiano Ronaldo?

El fichaje no solo reforzaría el ataque del Al Nassr, sino que también generaría una dinámica interesante en el vestuario, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo. En el pasado, Coman expresó su preferencia por Lionel Messi sobre el astro portugués, lo que podría derivar en una charla incómoda entre ambos.

Desde su llegada a Arabia Saudita, Al Nassr ha apostado por construir un equipo de estrellas con el objetivo de dominar la liga local y competir en la AFC Champions League. La incorporación de figuras como Sadio Mané, Marcelo Brozović y Aymeric Laporte ha elevado el nivel del equipo, y Coman podría ser el siguiente gran golpe en el mercado.

Si las negociaciones prosperan, el extremo francés se sumaría a una plantilla repleta de talento, con la misión de adaptarse rápidamente y contribuir en la lucha por títulos. La Saudi Pro League continúa posicionándose como un destino atractivo para jugadores de élite, y Coman podría ser el próximo en dar el salto.

