Guillermo Ochoa necesita conseguir equipo lo antes posible si quiere seguir con el sueño de jugar el Mundial del 2026 y diversos reportes aseguran que el portero mexicano se ofreció al Real Zaragoza de España, que actualmente juega en la segunda división de España.

El canterano del América, Memo Ochoa, tuvo una gran trayectoria a nivel de clubes y en la Selección Nacional de México, pero no está cerrando su carrera de la mejor manera, pues no tiene un equipo fijo en estos momentos y se encuentra entrenando en Portugal con un equipo de la segunda división, pero sin estar registrado.

Memo Ochoa está urgido de acumular puntos

Ahora, Memo Ochoa necesita acumular minutos y mantenerse activo si desea representar a México en el Mundial del 2026 y aunque fue propuesto para jugar en el Zaragoza, algunos medios españoles aseguran que el guardameta no sería aceptado con los leones.

El Periódico de Aragón resaltó que además de Ochoa, en el Real Zarago también están estudiando las posibilidades de contratar a Slonina o Antonio Adán, porteros con experiencia europea que están cerca del equipo y que serían rivales de Memo si desea un lugar en el equipo español.

Gran trayectoria de Memo Ochoa a nivel de clubes

Memo Ochoa a militado en equipos como el Ajaccio, Standard Lieja, Salernitana, Granada, Avs FS, Málaga y el América, club en el que debutó y vivió una segunda etapa hace unos años, pero que salió para regresar a Europa y volver a probar suete.

Con el conjunto de Coapa disputó 424 partidos, en los que recibió 525 goles y mantuvo su portería en ceró durante 121 encuentros, pero pese a los números es considerado como una leyenda azulcrema.

Guillermo Ochoa Magaña sí ha sido considerado por Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, pero según reportan que el arquero tiene como prioridad encontrar equipo y jugar mínimo mil minutos en lo que resta para jugarse el Mundial del 2026.