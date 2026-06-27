CR7 canta con pasión el himno de Portugal antes del duelo ante Colombia
Cristiano Ronaldo vivió con intensidad el protocolo previo al partido y entonó el himno de Portugal con la pasión que lo caracteriza. Revive uno de los momentos más emotivos antes del inicio del encuentro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su compromiso con la selección portuguesa al entonar con emoción el himno de Portugal antes del enfrentamiento contra Colombia en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.