Cristiano Ronaldo está IMPARABLE, anotó y se acerca a marca histórica

Cristiano Ronaldo volvió a escribir otro capítulo en su interminable carrera. El delantero portugués marcó el gol 969 de su trayectoria profesional durante la victoria de Al Nassr por 4-0 sobre Al Wasl, en un resultado que además selló el pase de su equipo a las semifinales de la AFC Champions League. El tanto lo acerca todavía más a una cifra que durante años pareció imposible en el futbol moderno: los 1,000 goles oficiales.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1000?

El gol de Cristiano abrió el camino para una noche tranquila para el conjunto saudí en Dubái. De acuerdo con el recuento del partido, el atacante portugués firmó el primer tanto del encuentro en los primeros minutos, marcando el rumbo de una goleada que confirmó el dominio de Al Nassr en la serie. Con ello, el exjugador del Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus quedó a 31 anotaciones de la barrera de los mil, una marca que ningún futbolista había logrado convertir en una conversación tan real dentro de la élite contemporánea.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

Lo más llamativo es que Ronaldo sigue ampliando su registro a los 41 años, manteniéndose como la gran referencia ofensiva de su club y como uno de los nombres más determinantes del futbol mundial.

Hace apenas unos días que el portugués seguía siendo pieza central de Al Nassr en la Saudi Pro League, incluso en medio de algunas molestias físicas recientes, lo que vuelve todavía más llamativa su capacidad para seguir produciendo a un ritmo competitivo tan alto.

El tanto 969 no solo alimenta la narrativa de su longevidad, también reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar antes del retiro. Cada partido, entonces, empieza a sentirse como una estación más en una persecución histórica.

Cristiano no solo sigue ganando partidos; sigue persiguiendo un número que parecía reservado para la fantasía. Y hoy, esa fantasía está un poco más cerca.

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