Armando, la Hormiga González, se ha convertido en uno de los delanteros más eficaces que existen no solo en México, sino en el resto del mundo. De hecho, la situación con el actual delantero de Chivas es tan grande que informes indican que tiene goles similares a los de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

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Mientras que la Hormiga González se desempeña como centro delantero de las Chivas en la Liga BBVA MX, Cristiano Ronaldo ha disputado minutos con el Al-Nassr de Arabia Saudita. Por su parte, Kylian Mbappe se mantiene como un activo importante del Real Madrid de España.

¿La Hormiga González tiene más goles que Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé?

A lo largo del último año, Armando, la Hormiga González, ha sumado un total de 24 dianas con Chivas. Esta cantidad, por increíble que parezca, es muy similar a la que Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé registran prácticamente en el mismo tiempo que el centro delantero mexicano.

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Y es que, en estos momentos, tanto el atacante portugués como la estrella francesa suman 24 dianas cada uno; es decir, las mismas que el atacante nacional. De hecho, son pocos los jugadores que superan a Armando, destacando el propio Julián Quiñones que, en Arabia Saudita, tiene 26 tantos hasta ahora.

Este es el reflejo del increíble año que la Hormiga González ha tenido en la Liga BBVA MX. De hecho, su nivel ha comenzado a llamar la atención de equipos en Europa, por lo que no se descarta que el delantero de 22 años dé el salto al otro lado del charco en un futuro a corto o mediano plazo.

¿Armando González estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Hormiga González se mantiene en la lucha por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como tercer delantero de la Selección Mexicana. De hecho, la lucha está entre él, Santiago Giménez del Milán y Germán Berterame, quien fue fichado por el Inter Miami hace algunos meses.