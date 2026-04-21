La Hormiga González rompe el silencio y se pronuncia sobre su posible salida a Europa

Armando González está en el mejor momento de su carrera. Líder de la tabla de goleo individual, protagonista y pieza clave de Chivas en la pelea por el título, su nombre no solo suena en la Liga MX. También empieza a aparecer en reportes que lo colocan en el radar de clubes europeos. Y en medio de ese ruido, el delantero decidió hablar.

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La Hormiga González responde sobre Europa

El delantero del Guadalajara no se dejó llevar por las versiones que en las últimas horas lo han colocado en el balompié del Viejo Continente.

“Yo no sé nada, la verdad. Yo trato de enfocarme en mi día a día y en cómo haré las cosas”, explicó cuando fue consultado sobre su posible salida del Rebaño.

No negó el interés. Pero tampoco lo confirmó. “Se habla mucho… pero la realidad es que solo trato de enfocarme en lo mío”, añadió.

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No obstante, aunque su discurso es prudente, González sí dejó ver algo. Que Europa es un sueño para él.

“Si se dan las cosas de ir a una gran liga, que es uno de mis sueños y objetivos, se dará”, reconoció. Sin urgencia, pero sí dejando claro que es uno de sus objetivos profesionales.

“Yo soy jugador de Chivas”, remató.

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Un cierre de torneo que lo tiene en la cima

La Hormiga González no habla desde la especulación.

Habla desde el rendimiento. Con 12 goles, comparte el liderato de goleo y está en plena pelea por repetir el título individual.

Por otra parte, desde dentro del equipo, la confianza no se ha movido.

Gabriel Milito fue claro al referirse al delantero, incluso después de un par de partidos sin gol. El técnico destacó su aporte y dejó un mensaje que respalda su momento, confiando en que su romance con las redes volverá más pronto que tarde.

González está en un punto clave. Con el torneo entrando en su recta final, cada partido puede marcar su futuro, no solo en México, sino en el extranjero también.