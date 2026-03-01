Nuevo penalti fallado: ¿Cuál es el porcentaje de acierto de Cristiano Ronaldo en penaltis?

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes especialistas en penaltis de todos los tiempos, pero incluso los mejores pueden vivir noches para el olvido. Ya tiene dos cobros fallados con Al-Nassr recientemente, algo que de inmediato ha encendido el foco sobre su efectividad histórica.

A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria, CR7 ha convertido 182 penales en 217 intentos, generando una efectividad cercana al 84 %. En otras palabras, por cada 100 penaltis, suele encajar alrededor de 84, una cifra de élite cuando además se dimensiona con el peso de los momentos en los que los ha tirado, muchos de ellos en competiciones de primer nivel como LaLiga, Premier League, Serie A, Champions League, Copa del Rey y más.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo y los dos fallos con Al-Nassr

Los dos penaltis recientes que falló con Al-Nassr llamaron la atención por lo poco habitual que es verlo errar en situaciones donde normalmente impone su jerarquía y su lectura del arquero. En las redes sociales y entre los fanáticos, dos fallos seguidos suelen sentirse como una “crisis”, pero en realidad son episodios que también aparecen en carreras legendarias, tal como es la del astro portugués.

A nivel probabilístico, incluso con un porcentaje histórico cercano al 84 %, existe una probabilidad real de errar dos consecutivos si se toma ese 16 % restante como referencia, aunque siga siendo un evento relativamente poco frecuente.

Porcentaje histórico de Cristiano Ronaldo en penaltis

En registros estadísticos citados en comparativas recientes, Cristiano Ronaldo acumula 182 goles de penalti en 217 cobros totales, lo que lo deja en torno al 83.9% de efectividad (182/217). En cuanto al número total de goles anotados, el histórico delantero de la selección lusa atesora más de 960 goles, acercándose cada vez más a los 1.000 tantos para hacer historia en el fútbol profesional.

No es lo mismo sostener un gran porcentaje con 30 penaltis que mantenerlo con más de 200 intentos, en contextos distintos y con presión de los escenarios más grandes e importantes del mundo. Y cuando lo pones frente a otros grandes de época, la misma comparación lo muestra por encima de nombres como Lionel Messi, por ejemplo, que parece con 112 convertidos de 144 intentos (aproximadamente 77.8 %).

Los dos fallos recientes con Al-Nassr son un golpe a la narrativa del “infalible”, pero no al perfil estadístico de élite, apenas le hace cosquillas a este último. Su porcentaje histórico sigue estando en una franja privilegiada para un cobrador con semejante cantidad de ejecuciones.