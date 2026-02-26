OFICIAL: Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo en Europa y asegura que van “por todo”

Luego de que el DT de Portugal se sincere sobre lo que pasará si Cristiano Ronaldo no gana la Copa Mundial de la FIFA 2026, se conoció una noticia increíble. Resulta que CR7 tiene un nuevo equipo en Europa y sus primeras palabras en la institución fueron nada menos que: “Vamos con todo”.

Así como Cristiano es elogiado por Donald Trump y por distintos empresarios, el astro portugués ahora también usa el futbol para los negocios. Sí, es que Ronaldo compró el 25% del UD Almería. El Club lo hizo oficial mediante un comunicado.

El portugués percibe anualmente más de 200 millones de euros, un sueldo estratosférico.|Cristiano Ronaldo

Tal como informó el propio club, “Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”.

Tras comprar parte del club, CR7 expresó: “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al futbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”.

Comunicado oficial:



Las palabras del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo en Europa

“Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, expresa el comunicado del Almería.

Justamente el presidente de la institución, expresó: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo”.

El entrenador Joan Francesc Ferrer Sicilia, conocido como Rubi, habló en rueda de prensa y contestó sobre qué le genera la compra de parte del club por parte de CR7. “Desde nuestra posición, por supuesto muy contentos, darle la bienvenida, es una gran noticia. Personas como él tienen conocimiento del deporte, del futbol, al mil por mil”, aseguró.

Además, el DT del Almería agregó: “Puede ayudar al club como el nuestro, creo que es una noticia muy ilusionante para todo el club, toda la ciudad y toda la provincia. Estamos muy contentos y le damos la bienvenida”.

¿Cristiano Ronaldo puede ser jugador del Almería?

La Ley del Deporte del CSD y la normativa de la RFEF prohíben que un futbolista en activo pueda tener relaciones comerciales con LaLiga y jugar en España. Por eso, Cristiano Ronaldo estaría vetado de jugar en el Almería y en cualquier club español, por lo que tampoco habrá un The Last Dance en el Real Madrid.

