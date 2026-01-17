Cristiano Ronaldo se desprendería de una de sus posiciones más codiciadas por esta triste razón

Luego de cinco años de construcción, la casa que Cristiano Ronaldo mandó a construir en Cascais, Portugal, y que estaba pensado como su lugar de retiro, ha sido terminada; sin embargo, el delantero portugués no podrá disfrutar del espacio y estaría considerando ponerla a la venta por una razón.

Cristiano Ronaldo vendería su casa de ensueño en Cascais

La mansión, con una superficie de unos 5 mil metros cuadrados y casi 12 mil metros cuadrados de parcela y considerada como la más grande y lujosa de Portugal, está construida en la exclusiva zona de Quinta da Marinha, Cascais, y cuenta con una vista privilegiada.

La propiedad tiene una suite principal de 300 metros cuadrados, dos piscinas, cine, gimnasio, sala de masajes, cochera con capacidad para 20 autos y vistas al océano Atlántico; sin embargo, también destaca un detalle que ha dejado devastado al futbolista.

Y es que una figura mundial como Cristiano es constantemente asediado por paparazzis y aficionados que quieren saber cada detalle de su vida, por lo que la privacidad es un elemento de suma importancia en su día a día; sin embargo, en su residencia de Cascais no ha encontrado este elemento.

La casa de Cristiano ha quedado en una zona urbanizada, rodeada de campos de golf y centros hípicos que hacen provocan una gran concurrencia en el lugar e incluso desde algunos puntos se puede tener una vista directa al interior de la propiedad, por lo que en cuanto ha sido terminada se ha considerado su venta.

Cristiano incluso habría intentado comprar las propiedad al rededor de su mansión, pero se encontró con la negativa de los dueños, por lo que no tendrá más remedio que deshacerse de la casa de sus sueños.

De acuerdo con diversos medios, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían considerando vender su casa en Cascais por cerca de 35 millones de euros para encontrar, ahora sí, el lugar en el que encuentren la privacidad necesaria para su vida.

