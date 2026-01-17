¡GOLAZO! El primer candidato del año al Premio Puskás 2026 (VIDEO)

Paris Saint-Germain derrotó 3-0 al Lille en la Jornada 18 de la Ligue 1, en un encuentro que quedó marcado por una anotación de Ousmane Dembélé, considerada desde ahora como uno de los grandes candidatos al Premio Puskás 2026.

El gol se produjo al minuto 63, cuando el actual Balón de Oro recibió el balón en campo rival, superó a varios defensores del Lille y definió con una vaselina precisa por encima del arquero Berke Özer. La acción significó su segundo tanto de la noche y fue el momento más destacado del partido disputado en el Parque de los Príncipes.

Dembélé había abierto el marcador al minuto 12, mientras que Bradley Barcola sentenció el encuentro en el tiempo añadido (90+2’), con este resultado, el PSG recuperó de manera momentánea el liderato de la Ligue 1.

El gran año de Dembéle y el PSG

El rendimiento del atacante francés confirma su regreso al más alto nivel bajo la dirección técnica de Luis Enrique, etapa en la que se consolidó como pieza clave del equipo y que lo llevó a conquistar el Balón de Oro en 2025.

Bajo el mando del técnico español, el club ha levantado 10 títulos, incluido el primero de su historia en la UEFA Champions League durante la temporada 2024/25.

En el año natural 2025, el PSG logró un sextete tras ganar la Champions League, la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. La única competencia que se le escapó fue el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, disputado en Estados Unidos, donde cayó 0-3 ante el Chelsea en la final celebrada en Nueva Jersey, lo que pudo marcar ser el único equipo con un 'septete'

Con la victoria frente al Lille, Luis Enrique alcanzó además su triunfo número 100 como entrenador del Paris Saint-Germain, consolidando una hegemonía que se mantiene en este inicio de 2026.