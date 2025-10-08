¡ROMPE OTRO RÉCORD! Cristiano Ronaldo, el primer multimillonario del futbol

Cristiano Ronaldo volvió a romper los límites. Esta vez, no con un gol o un trofeo, sino con su cuenta bancaria.

De acuerdo con el último Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el astro portugués se ha convertido oficialmente en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares.

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

A sus 40 años, el delantero del Al-Nassr saudí consolida una carrera que va más allá del deporte. Su nuevo contrato con el club árabe, firmado en junio, fue clave para cruzar la marca de los mil millones.

Te puede interesar: México le propina paliza a Chile, para avanzar a Cuartos de Final en el Mundial Sub 20

Según Bloomberg, el acuerdo está valorado en más de 400 millones de dólares, un reflejo del impacto global que sigue generando el ídolo portugués, tanto dentro como fuera de la cancha.

Carrera dorada dentro y fuera del campo

Cristiano Ronaldo ha acumulado su fortuna con una mezcla de talento, longevidad y estrategia comercial.

Bloomberg estima que entre 2002 y 2023, el delantero ganó más de 550 millones de dólares en salarios, además de contratos publicitarios que lo consolidaron como una marca global.

Su acuerdo de una década con Nike, valuado en casi 18 millones de dólares anuales, y sus vínculos con Armani, Castrol y otras firmas de lujo le han sumado alrededor de 175 millones de dólares adicionales.

Su llegada al Al-Nassr en 2023, procedente del Manchester United, no solo lo convirtió en el jugador mejor pagado de la historia, sino también en una figura clave para la expansión del futbol en Arabia Saudita.

Su contrato incluye un salario anual de 237 millones de dólares, bonificaciones y hasta un 15% de participación en el club, un modelo de negocio inédito en el balompié.

Un legado que trasciende el futbol

Con este hito, Cristiano Ronaldo entra en el mismo círculo financiero que Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods y Roger Federer, los únicos atletas que han superado la barrera del billón.

Mientras Lionel Messi ha ganado más de 600 millones de dólares en su carrera, la hazaña económica de Cristiano Ronaldo marca un antes y un después en el deporte moderno.

Te puede interesar: ¡Sonríe el futbol! Cristiano Ronaldo habla sobre la fecha de su retiro

Rico en títulos, récords y ahora en fortuna, el portugués demuestra que su ambición no conoce límites. Desde Madeira hasta Riad, Cristiano no solo cambió la historia del futbol… también la del dinero en el deporte.