deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México vs Chile: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de los Octavos de Final del Mundial Sub-20; HOY martes 7 de octubre; marcador ONLINE

México se enfrenta a Chile en la etapa de los Octavos de Final del Mundial Sub 20, que se celebra en esa nación sudamericana; la selección azteca busca su pase con Gil Mora como líder.

mexico vs chile en vivo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana Sub 20 tiene el partido más importante del Mundial este martes 7 de octubre, enfrentando al local organizador Chile, en la etapa de Octavos de Final, serie que es a eliminación directa por lo que no hay mañana para Gilberto Mora y compañía que buscarán el resultado para ir a la ronda de los ocho mejores del mundo en esa categoría.

Te podría interesar: Gilberto Mora sería baja para el Mundial Sub 17 en Qatar

México está invicto en la Copa del Mundo, luego de sacar empates valiosos ante Brasil y España; luego derrotó por la mínima al conjunto de Marruecos.

Los resultados ante cuadros que son potencia ha provocado ilusiones en toda la afición azteca. Gil Mora ha despertado el interés global y Europa hasta le apodaron Crackito y La Perla Mexicana.

Inclusive en Chile, en el marco del partido han generado memes e imágenes que buscan generar tensión ante la estrella Gil Mora.

Los resultados de Chile en el Mundial Sub 20

Chile logró pasar segundo de su grupo, en donde Japón y Egipto fueron sus verdugos. En el papel, es un partido viable para que México obtenga victoria, pero será en los 90 minutos o tiempo extras o hasta penales cuando se defina el resultado.

Chile 2-1 Nueva Zelanda | sábado 27 de septiembre

Chile 0-1 Japón | martes 30 de septiembre

Egipto 2-1 Chile viernes 3 de octubre

Mundial Sub-20 2025
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
×
×