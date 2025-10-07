México vs Chile: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de los Octavos de Final del Mundial Sub-20; HOY martes 7 de octubre; marcador ONLINE

La Selección Mexicana Sub 20 tiene el partido más importante del Mundial este martes 7 de octubre, enfrentando al local organizador Chile, en la etapa de Octavos de Final, serie que es a eliminación directa por lo que no hay mañana para Gilberto Mora y compañía que buscarán el resultado para ir a la ronda de los ocho mejores del mundo en esa categoría.

México está invicto en la Copa del Mundo, luego de sacar empates valiosos ante Brasil y España; luego derrotó por la mínima al conjunto de Marruecos.

Los resultados ante cuadros que son potencia ha provocado ilusiones en toda la afición azteca. Gil Mora ha despertado el interés global y Europa hasta le apodaron Crackito y La Perla Mexicana.

Inclusive en Chile, en el marco del partido han generado memes e imágenes que buscan generar tensión ante la estrella Gil Mora.

Los resultados de Chile en el Mundial Sub 20

Chile logró pasar segundo de su grupo, en donde Japón y Egipto fueron sus verdugos. En el papel, es un partido viable para que México obtenga victoria, pero será en los 90 minutos o tiempo extras o hasta penales cuando se defina el resultado.

Chile 2-1 Nueva Zelanda | sábado 27 de septiembre

Chile 0-1 Japón | martes 30 de septiembre

Egipto 2-1 Chile viernes 3 de octubre

