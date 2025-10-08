¡Sonríe el futbol! Cristiano Ronaldo habla sobre la fecha de su retiro

Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras de todos los tiempos en el futbol, ha ampliado el panorama en torno al retiro del futbol profesional el cual parece no estar cercano, dicho esto en el marco de una ceremonia en Portugal en donde el atacante del Al Nassr fue galardonado.

CR7 de 40 años de edad sigue jugando a un nivel importante solo que con cuidados y dosificación de sus entrenamientos y partidos. Ya no es la gacela que hacía regates y remates imposibles de sus tiempos en Manchester United, pero es un tipo más selectivo y líder.

Cristiano Ronaldo, la figura del balompié se ha pronunciado al ser cuestionando sobre su retiro y sus palabras aliviaron a los fanáticos alrededor del mundo.

En los premios Football Globes, CR7 recibió el Globo Prestigio y recalcó que “quiere seguir jugando al futbol unos años más” y agregó que “no muchos años”.

La declaración deja abierto el tiempo en el cual seguirá o dirá adiós, aunque con estas palabras se recuerda que hace unos meses apenas insinuó que iba a jugar 10 años más.

𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 🌍 O nosso capitão é galardoado com o 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜́𝗚𝗜𝗢 nos #PortugalFootballGlobes 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/3KCBPgFpW2 — Canal 11 (@Canal_11Oficial) October 7, 2025

El estudio de Cristiano Ronaldo sobre su edad

Hace unos meses, Cristiano Ronaldo se sometió a un estudio para conocer su edad fisiológica, con la empresa Whoop que diseña dispositivos que monitorean la salud, y arrojó que su edad es de 28 o 29 años.

Cristiano alegre por el resultado no dudó en bromear al respecto y afirmar que con esa perspectiva “le quedarían 10 años más de carrera”.

“No puedo creer que sea tan buena. 28,29, eso significa que voy a jugar fútbol diez años más. Cuando eres joven piensas que vas a vivir para siempre, que siempre tendrás fuerza, que eres inquebrantable. A los 25 no es lo mismo que a los treinta, sobre todo en el futbol. Todavía me siento bien, doy prioridad a la recuperación y al sueño mucho más que antes”, afirmó el luso.

Cristiano Ronaldo, por el boleto al Mundial

Lo que realmente le importa a Cristiano y así lo expresó en la entrega de premios, son los partidos ante Irlanda este sábado en casa y posteriormente ante Hungría el martes 14 de octubre, juegos que en caso de vencer sería el pase al Mundial que claramente es uno de sus objetivos.