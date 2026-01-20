Cristiano Ronaldo gana una millonaria demanda contra un gigante de Europa

Cristiano Ronaldo podrá quedarse con los cerca de 10 millones de euros que le pagó la Juventus por concepto de salarios pendientes correspondientes al periodo de la pandemia de Covid-19, luego de que un tribunal italiano fallara en favor del delantero portugués que jugó en la Vecchia Signora entre 2018 y 2021.

Cristiano Ronaldo NO tendrá que devolver 10 MDD a la Juventus

El conflicto judicial entre la Juventus y Cristiano Ronaldo data del periodo de la pandemia, cuando el conjunto de Turín, al igual que varios otros equipos europeos, negociaron con sus jugadores para aplazar el pago de sus sueldos para minimizar el impacto financiero que tuvo el parón de actividades y la imposibilidad de llevar aficionados a las tribunas.

CR7 fue uno de los jugadores con los que la Juventus llegó a un acuerdo para retrasar el pago de salarios y cubrirlos una vez que las finanzas se estabilizaran; sin embargo, el delantero dejó al equipo en el 2021 con rumbo al Manchester United.

Sin embargo, Cristiano mantuvo su reclamo por un adeudo de 19.6 millones de euros, mientras que la Juventus cuestionó la validez del acuerdo y señaló que no estaban obligados a cubrir la totalidad del monto, por lo que se inició un proceso legal.

La batalla entre Cristiano Ronaldo y la Juventus

El caso fue llevado a los juzgados y en abril del 2024 un comité de arbitraje sentenció a la Juventus a pagar la mitad del dinero reclamado dejando la suma en 9.8 millones de euros, señalando que el documento no contaba con la firma de CR7, lo que limitaba la validación del contrato.

Sin embargo, la Juventus apeló la decisión y llevó el caso a la justicia ordinaria, pero a finales del 2025 los tribunales fallaron a favor de Cristiano confirmando que el equipo debía pagar los 10 millones de euros.

La Juventus presentó una nueva apelación en un juzgado laboral de Turín buscando recuperar el dinero que ya le había pagado al portugués, pero nuevamente se encontró con una negativa ratificando que Cristiano no está obligado a devolver los casi 10 millones de euros y además deberán de cubrir 80 mil euros adicionales por concepto de honorarios y costos judiciales.

