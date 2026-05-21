ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo es CAMPEÓN de Liga con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre en la historia del futbol. Luego de haber perdido la Final de la Champions League Two, el delantero de Portugal ha conquistado la Liga de Arabia Saudita con el Al-Nassr, levantando su primer título con el equipo desde su llegada a Oriente Medio.

Durante la Jornada 34 de la Liga de Arabia en su Temporada 2025-26, Al-Nassr tuvo como rival a Damac, partido que terminaron ganando los dirigidos por Jorge Jesus para coronarse con el campeonato de Primera División.

حُسمت .. حُسمت .. رسميًا

#النصر_بطل_الدوري السعودي للمحترفين 2025-26 💛



ألف مبرووووك

لجماهير النصر العالمي العظيم في كل العالم 🌏 pic.twitter.com/1z4oYRhTDJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 21, 2026

Por marcador de 4-1, Al-Nassr se impuso a su contrincante en la cancha del Alawwal Park, resultado con el que la escuadra liderada por CR7 terminó la campaña con un registro de 86 puntos tras una racha de 28 victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Con doblete de Cristiano Ronaldo (62', 80') y anotaciones de Sadio Mané (33') y Kingsley Coman (51'), el conjunto de Riad se coronó por arriba del Al-Hilal, equipo con el que peleaban directamente en la clasificación. No obstante, el cuadro comandado por Simone Inzaghi quedó con 84 unidades a lo largo de la campaña.

Tras ganar el título de la Liga de Arabia Saudita este 2026, Al-Nassr ha levantado su décimo campeonato local y el primero desde la llegada de Cristiano Ronaldo, quien tiene un registro de 142 partidos jugados con marca de 123 goles y 24 asistencias.