Cristiano Ronaldo le da el “Siuuuu” a su pareja Georgina Rodríguez

El mundo del deporte y el espectáculo se llenó de alegría este lunes, luego de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaran oficialmente que se casan.

Tras casi diez años de relación y varios hijos en común, el astro portugués y la modelo española decidieron dar el siguiente paso, compartiendo la noticia en sus redes sociales.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”

Fue Georgina, de 31 años, quien hizo público el compromiso a través de una imagen en su cuenta de Instagram, donde se ven las manos de ambos y un imponente anillo de compromiso. La fotografía iba acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación rápidamente acumuló millones de interacciones y comentarios, con felicitaciones de celebridades, compañeros de profesión y fanáticos de todo el mundo. Aunque la pareja no ha revelado la fecha ni el lugar de la boda, el anuncio puso fin a años de rumores y especulaciones.

Una historia de amor que conquistó al mundo

Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2016. Desde entonces, han formado una sólida familia y han compartido públicamente parte de su vida en eventos, redes sociales y proyectos mediáticos.

En varias entrevistas y, sobre todo, en el reality en streaming “Soy Georgina”, la pareja dejó entrever que el matrimonio era una posibilidad cercana. Sin embargo, hasta ahora no habían dado una confirmación oficial.

La boda de Cristiano y Georgina promete ser uno de los eventos más mediáticos del año, aunque por el momento todo se mantiene bajo un estricto hermetismo.

La pareja ha optado por no dar detalles sobre el lugar o la fecha, aumentando la expectativa entre sus seguidores y la prensa internacional.

Con este anuncio, el goleador portugués y la influencer española reafirman una relación que ha resistido la fama, los viajes y los retos de sus respectivas carreras.

Ahora, sus admiradores esperan con ansias el que seguramente será uno de los enlaces más comentados y seguidos del planeta.

Cristiano Ronaldo y Georgina escriben así un nuevo capítulo en su historia de amor, dejando claro que, como ella escribió, su compromiso es “en esta y en todas sus vidas”.