José Altuve entra a un club histórico en la MLB tras pegarle Home Run a los Yankees

El segunda base venezolano y ahora jardinero, José Altuve alcanzó este fin de semana una marca que lo coloca en un grupo de élite dentro de las Grandes Ligas: llegó a 250 cuadrangulares y 250 bases robadas en su carrera. El hito se concretó durante el juego de los Houston Astros ante los New York Yankees, cuando Altuve conectó un jonrón solitario en la parte alta del tercer inning, suficiente para sellar la cifra redonda de vuelacercas.

Te puede interesar: ¡NO ES BROMA! Dueño del Necaxa hace marca histórica en la MLB

Altuve, de 34 años, se convierte así en uno de los pocos peloteros en la historia de MLB en combinar poder y velocidad al máximo nivel, uniéndose a nombres legendarios que han superado ambos registros. Este logro es aún más notable considerando que, en sus primeras temporadas, el venezolano fue reconocido principalmente por su habilidad de contacto y su rapidez en las bases, antes de evolucionar hacia un bateador con poder sostenido.

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025

¿Cuáles son los logros históricos de José Altuve en su carrera?

Debutante en 2011, Altuve ha pasado toda su carrera en Houston, siendo pieza clave en la conquista de dos títulos de Serie Mundial (2017 y 2022) y en múltiples apariciones en postemporada. A lo largo de estos años, ha ganado tres títulos de bateo, un premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2017, y ha sido seleccionado en ocho ocasiones al Juego de Estrellas.

Su capacidad para producir tanto con el madero como en las almohadillas le ha permitido mantenerse como un jugador completo, capaz de impactar el juego de distintas maneras. Alcanzar los 250 HR y las 250 bases robadas exige no solo talento, sino también longevidad, consistencia y preparación física, factores que Altuve ha cuidado con disciplina a lo largo de más de una década en las Mayores.

¿Qué sigue para José Altuve en su carrera en la MLB?

Con contrato vigente y un rendimiento que se mantiene sólido, el pelotero de los Astros aún tiene margen para seguir aumentando sus cifras y acercarse a otros hitos personales. Para los aficionados, este logro no solo representa un número más en su estadística, sino un recordatorio de la versatilidad y la relevancia de José Altuve como uno de los grandes referentes del béisbol de su era.

Te puede interesar: Todos los líderes de la temporada 2025 de LMB: Carlos Sepúlveda campeón de bateo y Carl Edwards líder de efectividad