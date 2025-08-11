Dejó un equipo campeón en la Liga BBVA MX para ganar más títulos, pero hoy solo suma fracasos en su nuevo club

Isaías Violante fue campeón con Toluca en el Clausura 2025; sin embargo, decidió marcharse con el objetivo de sumar más minutos y títulos con el América, club al que llegó para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pese a que Antonio “Turco” Mohamed evitó el fichaje a toda costa . Con las Águilas lleva poco más de un mes, tiempo en el que ya suma 2 fracasos.

El primer descalabro para el América y para Violante llegó con el duelo por el título de Campeón de Campeones 2025 que disputaron contra Toluca, club que les ganó el trofeo al vencerlos por marcador de 3-1 . En ese duelo el extremo mexicano fue titular, aunque salió de cambio al minuto 58 por Kevin Álvarez tras recibir una tarjeta amarilla.

@isaias_vr Isaías Violante se fue de Toluca tras quedar campeón con el club en el Clausura 2025

Isaías consumó su segundo fracaso con los de Coapa en la Leagues Cup 2025 luego de quedar eliminados en la Fase de Grupos al ubicarse en el lugar 10 de 18 con 5 puntos, producto de 3 partidos empatados: Portland Timbers y Minnesota (ganaron en penales), así como ante Real Salt Lake (perdieron en penales).

El exjugador de Toluca disputó los 3 partidos en la Leagues Cup, aunque en ninguno jugó los 90 minutos, ya que André Jardine lo considera más en revulsivo en su esquema. Ante Portland estuvo 8 minutos en la cancha, contra Minnesota 44 minutos y frente a Real Salt Lake 46 minutos.

¿Cómo le ha ido a Isaías Violante con el América después de dejar a Toluca para ganar más títulos?

Isaías Violante fue anunciado como refuerzo del América el 5 de julio y desde entonces suma 4 partidos en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, de los cuales solo tiene una asistencia en la victoria del América 3-1 sobre Xolos de Tijuana.

En estas primeras 4 fechas el futbolista de 21 años ha tenido minutos, pues Jardine lo manda a la cancha en los instantes finales de los partidos, con el objetivo de que sea un revulsivo, ya que es un jugador rápido y hábil, con buen regate y capacidad de definir.