Cristiano Ronaldo es ligado con la MLS: ¡Los 5 equipos que podrían fichar a CR7 en los Estados Unidos!

Cristiano Ronaldo no tiene tiempo que perder, es un ganador y profesional que tiene en su mente llegar a los 1000 goles como profesional , por lo que en el marco de lo que podría considerarse una protesta contra la Saudi Pro League, un cambio drástico podría darse en su carrera para seguir en la búsqueda del hito goleador que abiertamente persigue.

CR7 ya se perdió un partido con el Al Nassr, juego en el que pudo haber subido en su cuenta que actualmente marcha en 961 tantos. Cada minuto a sus 40 años (el 5 de febrero cumplirá 41 años) representa esa chance de marcar y si en Arabia no encuentra la justicia deportiva que exige no se tentará en cambiar de aires.

El RÉCORD de Portugal, expone que bien podría echar abajo su contrato que se renovó hace unos meses con el Al Nassr para seguir su carrera en otro destino, y es ahí donde la especulación apunta a Europa o a la MLS, y es que hace no mucho, CR7 habló de esa posibilidad que ahora toma fuerza.

Y es que ¿quién no quisiera a Cristiano Ronaldo en su equipo? Aquí el problema es poder tener la fuerza, músculo, dinero, seguridad, infraestructura y un equipo que en conjunto atraiga a este fenómeno del futbol. Ahí solo el futbol europeo o Estados Unidos pueden darse eso al portugués.

El ejemplo está con Lionel Messi, quien ha manifestado su felicidad al vivir en Miami, en poder hacer su vida, disfrutar de su familia y seguir compitiendo en una MLS que cada vez luce más interesante en lo deportivo, y para tipos maduros como Messi y Cristiano, resulta un buen destino.

En Estados Unidos además de la parte deportiva, sería una verdadera estrella, vendería cualquier cantidad de camisetas, sería la imagen de más marcas globales y podría cerrar ahí su carrera, a la cual también le urge un equipo porque en casi cuatro meses comienza la Copa Mundial de la FIFA.

La gran interrogantes es, ¿qué equipos de la MLS podrían recibir a Cristiano Ronaldo?

Por CR7, serían 5 equipos los que parece, podrían tener los argumentos para ser la casa de Cristiano Ronaldo en el futuro venidero.

-Inter Miami: Todo el mundo del futbol tiene el mismo sueño, pero parece que no sería tan sencillo y posible, pero si se logra, sería un BOMBAZO. Si el equipo rosado se acerca a cr7 y lo convence y junta en la misma cancha a Messi y a cr7, sería el sueño de todos.

"Nunca digas de esa agua no he de beber, luce difícil. Le tengo mucho respeto y él a mí también. Parece difícil, pero, nunca se sabe", dijo Cristiano hace unos meses por lo que se especula que medianamente tiene la puerta abierta.

-LAFC: El cuadro angelino tendría los recursos y podría ser tentativo para Crsitiano radicar en una de las grandes ciudades del mundo y ser ahí rey. El equipo de la MLS haría un esfuerzo para ello y tendría el morbo de los juegos ante Messi.

-DC United: Vivir en Washington, estar en una ciudad con tintes europeos y muy segura, acompañado de un gran salario y un buen proyecto deportivo sería tentador.

-New York Red Bulls: El equipo de Nueva York es también una opción y es que como los otros equipos, el hecho de ser grandes ciudades del mundo, pueden ser un atractivo para Cristiano en una posible y tentativa nueva aventura.

-San Diego FC: Por ahí tal vez se colaría el San Diego, aunque su poco tiempo en la MLS y la curva de crecimiento que buscar tener, sería una apuesta desafiante pensando en Cristiano.