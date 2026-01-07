Filtran el sueño de Cristiano Ronaldo después de llegar a los MIL GOLES y retirarse como jugador. Tiene en la mira la compra de un equipo

Cristiano Ronaldo tendría otro objetivo muy ambicioso como una figura del futbol y todo apunta a que el jugador del Al Nassr hará todo lo posible para que en un futuro pueda ser dueño del equipo Manchester United que lo llevó a la escena mundial y a alcanzar un nivel que lo colocó paulatinamente en la cima.

CR7 ya había dicho en alguna ocasión que le interesa ser dueño del Man U; descarta ser directivo o entrenador y apunta a invertir parte de su brutal fortuna en un equipo de impacto global como lo es los Red Devils.

El portugués, de acuerdo a un amigo cercano, le habría comunicado que ese deseo de comprar al equipo está viva y que en efecto tratará de hacerlo realidad.

CR7, de 40 años quiere cambiarle la cara al equipo de la Premier League y armar un equipo con muchos jugadores de alto perfil, acotando que esa intención es también procedente del vínculo sentimental que Cristiano Ronaldo mantiene con aquel equipo en el que Sir Alex Ferguson lo catapultó al fijarse en él, procedente del Sporting y luego creando una época dorada.

Los objetivos de Cristiano Ronaldo

Cristiano ha declarado públicamente que su objetivo es llegar a los MIL GOLES, actualmente está en los 957 y tiene muy claro el camino para ir hacia esa meta en una carrera que no parece tener una fecha definitva de retiro, pues recientemente explicó que podría seguir en Europa o en Arabia mientras se sienta bien.

CR7 está al acecho de la Copa del Mundo y aunque no la ha dicho, es claro que como todos tiene el objetivo de ser campeón o tener un gran último Mundial, al haber jugado seis Mundiales.