Cristiano Ronaldo sacude al futbol mundial: la MLS aparece en su horizonte

El futbol mundial podría estar ante un nuevo giro histórico. Cristiano Ronaldo está considerando un movimiento sensacional a la MLS este verano, y la noticia ya encendió la conversación en todo el continente.

Te puede interesar: Al Nassr desata la ira de Cristiano Ronaldo y el portugués ataca donde más le duele al club

Dos clubes aparecen como los principales candidatos para fichar al astro portugués: Los Angeles FC e Inter Miami CF. Nada está cerrado, pero el simple escenario ya provoca expectativa, debates y sueños imposibles.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

La carrera está completamente abierta. Y cuando se trata de Cristiano, cualquier paso tiene impacto global. Su posible llegada a Estados Unidos no solo reforzaría el crecimiento de la liga, sino que también colocaría a la MLS en el centro de la conversación futbolística mundial una vez más.

Cristiano Ronaldo y la MLS

La MLS se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para las grandes figuras del futbol internacional, y la posible llegada de Cristiano Ronaldo sería otro golpe de autoridad. LAFC e Inter Miami emergen como los clubes con mayor fuerza en esta carrera, dos proyectos ambiciosos que ya han demostrado que no temen apuntar alto.

Para el futbol de México y Latinoamérica, este escenario no es menor. La MLS es una liga cercana, seguida semana a semana por millones de aficionados en la región, y sumar a una figura del tamaño de Cristiano elevaría aún más su impacto mediático y deportivo. La sola idea de ver a Ronaldo jugando en estadios de Estados Unidos genera expectativa total: llenos garantizados, audiencias históricas y una atención internacional pocas veces vista. No es exagerado decir que su fichaje podría marcar un antes y un después en la liga.

¿Alianza histórica con Messi?

Pero si el nombre de Cristiano ya es grande por sí solo, la conversación se vuelve aún más explosiva cuando entra otro protagonista: Lionel Messi. Este posible movimiento podría sentar las bases para otro capítulo de la histórica rivalidad Ronaldo-Messi, ahora en suelo americano.

El escenario es de película. Por un lado, enfrentarlos nuevamente como rivales, cada uno defendiendo a su club, reavivaría una competencia que marcó época en el futbol mundial. Por el otro, surge una posibilidad aún más intrigante: ver a las dos leyendas juntas en el mismo equipo.

¿Ronaldo y Messi como compañeros? Una imagen impensable durante años, pero que hoy, en la MLS, parece al menos posible. Sería un momento único, irrepetible, capaz de atraer la atención de todo el planeta futbol. Por ahora, todo está en el aire. Pero una cosa es segura: si Cristiano Ronaldo llega a la MLS, el futbol en América no volverá a ser el mismo. Y la pregunta queda abierta para la afición: ¿te gustaría verlos como rivales… o como socios dentro de la cancha?

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! FIGURA de Pumas firma con equipo de la MLS