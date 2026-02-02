ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo no jugará su próximo partido por molestia en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo, molesto con la dirección de Al Nassr, no formará parte de la convocatoria para el próximo partido del club en la Saudi Pro League contra Al Riyadh, duelo que corresponde a la jornada 20 de la actual campaña. La ausencia del portugués no responde a un problema físico ni a una gestión de cargas por parte del cuerpo técnico; la decisión estaría vinculada a un conflicto interno entre el jugador y la directiva, en particular con el Fondo de Inversión Pública (PIF).

¿Por qué está enojado Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

Fuentes portuguesas y medios internacionales añaden que el descontento de Cristiano tiene varias aristas; la percepción de un trato desigual en la estructura deportiva, la congelación de poderes de algunos directivos de origen portugués y la insatisfacción por la falta de refuerzos solicitados por el entrenador. Estos factores habrían precipitado una protesta del delantero, que en algunos reportes se describe como una negativa a jugar hasta que se clarifique su situación institucional.

El club, por su parte, ha señalado en comunicaciones mediáticas que la ausencia no está relacionada con lesiones ni con planificación física, aunque evitó ofrecer detalles sobre posibles motivos disciplinarios o administrativos. Periodistas especializados y corresponsales en Arabia Saudita han advertido que, si la medida se mantiene, tendrá repercusiones deportivas inmediatas para Al Nassr y generará presión extra en la gestión del vestuario y la imagen del club.

La gran temporada de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr quedaría empañada

En lo deportivo, Cristiano llega a este episodio con números sobresalientes; es uno de los máximos anotadores del campeonato y ha sido determinante en varios compromisos recientes, lo que complica a Al Nassr si la baja se confirma. Medios locales recuerdan además antecedentes de ausencias por decisiones técnicas o de descanso, pero subrayan que en esta ocasión la causa reportada es de naturaleza institucional y no deportiva.

Mientras se espera una postura oficial más amplia por parte de Al Nassr o un comunicado del propio jugador, la noticia añade tensión al entorno del club y plantea dudas sobre la estabilidad del proyecto en torno a Cristiano Ronaldo si las discrepancias con la dirección no se resuelven a la brevedad.

