La IA revela en qué equipo de Europa debe jugar Julián Quiñones para seguir creciendo

México tiene a varias de sus figuras jugando en el exterior, como es el caso de Julián Quiñones, quien pelea con Cristiano Ronaldo por un récord en la liga de Arabia Saudita. En ese contexto, muchos expertos consideran que el mexicano está en condiciones de dar un salto de categoría a Europa y la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT recomendó posibles destinos.

Resulta que la IA puso como opciones más viables a la Serie A, a la Bundesliga o a LaLiga –que tomó una insólita decisión contra la piratería– para que el nacido en Colombia tenga su mejor versión en el campo de juego. Chat GPT propuso que Julián Quiñones juegue en Atalanta o Fiorentina como primeras opciones en la liga de Italia.

Por otra parte, en Alemania el algoritmo propuso a equipos como el Frankfurt y el Leipzig. En tanto, aunque un poco más arriesgado, la inteligencia artificial también propuso que el Villarreal y el Betis puedan ser considerados como posibles destinos para el delantero de 28 años en España.

Los 6 destinos que la IA de ChatGPT recomendó para Julián Quiñones

Atalanta (Serie A)

Sistema perfecto para delanteros físicos

Historial de potenciar atacantes (Lookman, Zapata)

Mucho duelo individual y transiciones

Sería titular y daría un salto real de nivel

Fiorentina (Serie A)

Necesita gol con urgencia

Juega competiciones europeas

Menos presión que un gigante y más continuidad

TE PUEDE INTERESAR:



Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Liga abierta, intensa, directa

Club vendedor pero competitivo

Buen intermedio antes de dar el salto a un equipo top

RB Leipzig (Bundesliga)

Riesgo mayor de no ser titular, pero encaje táctico excelente

Si se gana el puesto, su crecimiento sería enorme

Villarreal (LaLiga)

Buen trato al delantero

Equipo europeo recurrente

Real Betis (LaLiga)

Necesita gol

Pero dependería mucho del contexto y del sistema

Los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí

Tanto en la temporada pasada como en este campeonato el aporte goleador del mexicano nacido en Colombia no deja de sorprender. De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí han sido los siguientes: