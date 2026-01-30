La IA revela en qué equipo de Europa debe jugar Julián Quiñones para seguir creciendo
La inteligencia artificial de ChatGPT recomendó la Serie A, la Bundesliga o LaLiga para el mexicano
México tiene a varias de sus figuras jugando en el exterior, como es el caso de Julián Quiñones, quien pelea con Cristiano Ronaldo por un récord en la liga de Arabia Saudita. En ese contexto, muchos expertos consideran que el mexicano está en condiciones de dar un salto de categoría a Europa y la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT recomendó posibles destinos.
Resulta que la IA puso como opciones más viables a la Serie A, a la Bundesliga o a LaLiga –que tomó una insólita decisión contra la piratería– para que el nacido en Colombia tenga su mejor versión en el campo de juego. Chat GPT propuso que Julián Quiñones juegue en Atalanta o Fiorentina como primeras opciones en la liga de Italia.
Por otra parte, en Alemania el algoritmo propuso a equipos como el Frankfurt y el Leipzig. En tanto, aunque un poco más arriesgado, la inteligencia artificial también propuso que el Villarreal y el Betis puedan ser considerados como posibles destinos para el delantero de 28 años en España.
Los 6 destinos que la IA de ChatGPT recomendó para Julián Quiñones
Atalanta (Serie A)
- Sistema perfecto para delanteros físicos
- Historial de potenciar atacantes (Lookman, Zapata)
- Mucho duelo individual y transiciones
- Sería titular y daría un salto real de nivel
Fiorentina (Serie A)
- Necesita gol con urgencia
- Juega competiciones europeas
- Menos presión que un gigante y más continuidad
TE PUEDE INTERESAR:
- Se fue de Rayados de Monterrey hace 3 años y hoy rechazan ofertas de hasta 12 millones de dólares por él
- ¿De vuelta a la LIGA BBVA MX? Tiago Volpi deja al Gremio y ficha con nuevo equipo
- 3 claves para entender POR QUÉ Club América destituyó a Diego Ramírez: a esta conclusión llegaron
Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- Liga abierta, intensa, directa
- Club vendedor pero competitivo
- Buen intermedio antes de dar el salto a un equipo top
RB Leipzig (Bundesliga)
- Riesgo mayor de no ser titular, pero encaje táctico excelente
- Si se gana el puesto, su crecimiento sería enorme
Villarreal (LaLiga)
- Buen trato al delantero
- Equipo europeo recurrente
Real Betis (LaLiga)
- Necesita gol
- Pero dependería mucho del contexto y del sistema
Los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí
Tanto en la temporada pasada como en este campeonato el aporte goleador del mexicano nacido en Colombia no deja de sorprender. De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 52
- Encuentros como titular: 52
- Goles convertidos: 46
- Asistencias aportadas: 9
- Tarjetas recibidas: 7 amarillas y una roja.