NÚMEROS de Cristiano Ronaldo que alimentan SU OBSESIÓN por la Copa Mundial de la FIFA

Hablar de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA es hablar de récords, longevidad y obsesión competitiva. Pero incluso el máximo goleador histórico a nivel de selecciones tiene una cuenta pendiente: la Copa Mundial de la FIFA. A sus 41 años en 2026, el capitán de la Selección de Portugal apunta a su sexta participación con un objetivo claro: levantar el único trofeo grande que no figura en su vitrina.

Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, CR7 ha sido rostro y símbolo del futbol portugués en la máxima cita del planeta. Sus estadísticas reflejan constancia, pero también una deuda colectiva que persigue a toda una generación.

¿Cuántos Mundiales jugó Cristiano Ronaldo y cuántos partidos disputó?

Cristiano Ronaldo ha disputado cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En total, suma 22 partidos mundialistas con Portugal.

Su recorrido comenzó con seis encuentros en Alemania 2006, torneo en el que Portugal alcanzó las semifinales, su mejor actuación en la era moderna. Luego jugó cuatro partidos en Sudáfrica 2010, tres en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y cinco en Qatar 2022.

Esa regularidad lo coloca en una élite histórica. No es sencillo sostener nivel físico y mental durante casi dos décadas en torneos de máxima exigencia. Cristiano Ronaldo lo logró, adaptando su juego con el paso del tiempo: de extremo explosivo a delantero de área.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Goles, momentos clave y la deuda pendiente de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA

En cuanto a goles, Cristiano Ronaldo registra ocho anotaciones en Copas del Mundo. Su primero llegó en Alemania 2006 frente a Irán. En Sudáfrica 2010 solo marcó ante Corea del Norte. Brasil 2014 fue discreto, con un tanto ante Ghana en un torneo complicado para Portugal.

Su actuación más brillante fue en Rusia 2018: firmó cuatro goles, incluyendo un triplete memorable ante España y otro tanto decisivo contra Marruecos. En Qatar 2022 convirtió en el debut frente a Ghana, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar en cinco Mundiales distintos.

Un dato relevante: nunca ha sido expulsado en una Copa del Mundo. Sin embargo, tampoco pudo levantar el trofeo. En 2006 estuvo más cerca que nunca, cayendo en semifinales ante Francia y luego en el duelo por el tercer lugar.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el sueño de Cristiano Ronaldo sigue intacto. Para la comunidad latina en Estados Unidos, que vivirá el torneo en casa, la posible última función de CR7 añade un ingrediente emocional único.

Porque más allá de los números —22 partidos, ocho goles, cinco Mundiales— lo que persigue Cristiano es algo más grande: cerrar su historia con la gloria que aún le falta.