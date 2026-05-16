¡UNA MÁS! Cristiano Ronaldo pierde su cuarta final con el Al-Nassr

Este sábado 16 de mayo del 2026, Cristiano Ronaldo terminó perdiendo su cuarta final con el conjunto del Al-Nassr y mantiene su racha negativa sin poder ganar un título oficial desde su llegada al club de Arabia Saudita.

El Al-Nassr llegaba con la posibilidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas al enfrentarse al Gamba Osaka en la gran final del AFC Champions League Two pero el equipo japones logró imponerse en el marcador 1-0 y así levantar el trofeo.

🔚 | نهـاية المواجهة!

النصر 0 - 1 غامبا أوساكا pic.twitter.com/GUoaybOeAA — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 16, 2026

Con un gol de Deniz Hummet al minuto 29, el equipo de Gamba Osaka logró la victoria y llevarse el trofeo a casa.

El Al-Nassr salió con su mejor alineación posible pero no le fue suficiente para que el equipo lograra llevarse la victoria. Mané, Joao Félix y Cristiano Ronaldo buscarán levantar su primer trofeo con el equipo en la Liga Profesional Saudí, competencia en la que necesitan ganar su último encuentro para poder coronarse campeones.

Los números de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo llega a su cuarta final oficial perdida con el Al-Nassr. Desde su llegada en 2023, el delantero portugués no ha podido levantar ningún titulo oficial con el equipo.

Las finales que ha perdido son:

