Cristiano Ronaldo con la ambición intacta y el futuro claro

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que, incluso a los 41 años, su mentalidad competitiva sigue intacta. Después de la victoria de Al Nassr por 2-0 frente al Al-Ahli, donde además marcó un gol para seguir ampliando su impresionante legado, el delantero portugués dejó varias reflexiones sobre el momento que atraviesa en su carrera.

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En una entrevista, Cristiano reconoció algo que durante años parecía imposible de imaginar: el final de su carrera está cada vez más cerca.

"El final de mi carrera se acerca… disfrutemos de cada partido", confesó el atacante luso, en unas declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo y provocaron emociones encontradas entre sus seguidores. Sin embargo, lejos de hablar desde la nostalgia o el retiro inmediato, Cristiano dejó claro que todavía disfruta competir al máximo nivel y que mantiene viva la obsesión que lo convirtió en una de las máximas leyendas del deporte.

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Cristiano sigue pensando en ganar

Más allá de los récords individuales, Cristiano aseguró que lo más importante sigue siendo ganar títulos con Al Nassr.

"Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles", explicó el portugués tras otra actuación destacada con el conjunto saudí.

El delantero también puso el foco en el gran objetivo colectivo de la temporada: conquistar finalmente la Saudi Pro League.

"Pero, sobre todo, se trata de ganar. Y tenemos muchas ganas de ganar la liga", declaró.

Actualmente, Al Nassr marcha como líder del campeonato saudí con ocho puntos de ventaja sobre Al-Hilal, aunque con un partido más disputado. El panorama todavía no está definido, pero el equipo de Cristiano atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña.

La ambición del portugués sigue siendo la misma que mostró durante toda su carrera: competir, marcar diferencias y levantar trofeos.

Un legado que trasciende generaciones

Durante la entrevista, Cristiano también reflexionó sobre el impacto que ha tenido en distintas generaciones de aficionados y futbolistas alrededor del mundo.

"Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y por la que vendrá", aseguró el portugués.

Las palabras reflejan la dimensión histórica que ha alcanzado su carrera. Cristiano no solo se convirtió en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, sino también en un referente para millones de jóvenes que crecieron viendo sus actuaciones en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Incluso ahora, en la recta final de su trayectoria profesional, mantiene una disciplina y una mentalidad que continúan sorprendiendo al mundo del futbol.

"El final se acerca", sí. Pero mientras Cristiano Ronaldo siga pisando una cancha, su hambre de competir parece no tener fecha de vencimiento.

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