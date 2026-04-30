El golazo que Cristiano Ronaldo metió “como si tuviera 20 años”: afición se vuelve loca

Mientras pocos hablan del éxito que está teniendo el hijo de Cristiano Ronaldo, lo cierto es que su padre no para de triunfar a pesar de su edad. Pues en su último partido con el Al-Nassr marcó un verdadero golazo en la victoria 2-0 frente al Al-Ahli SFC. Pues conectó el balón de aire, como si tuviera todavía 20 años.

Así como Cristiano Ronaldo Jr se entrenó con el Real Madrid, su papá está brillando en la Liga Saudí, gracias al Al-Nassr. Tras marcar su último gol, los fanáticos de CR7 deliraron en las redes sociales y aseguran que les hizo recordar a cuando era un joven de solo 20 años y tenía una capacidad atlética increíble. La edad no dice nada.

|Instagram: Cristiano Ronaldo

¿Cómo fue el gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El último gol de Cristiano Ronaldo jugando en la liga árabe fue en el partido entre el Al-Nassr y el Al-Ahli. Allí, el astro portugués le pidió el balón a su compatriota João Félix en el tiro de esquina. Le marcó exactamente a qué lugar tirarlo para que él llegue a conectar de cabeza. Y fue exactamente así. CR7 demostró toda su jerarquía a su edad.

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¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

Al margen de parecer un joven de 20 años en su último gol en la Liga Saudí, lo cierto es que Cristiano Ronaldo ya tiene 41 años, pues nació el 5 de febrero de 1985. Y ahora, a su edad, está cerca de disputar por sexta vez la Copa Mundial de la FIFA, lo que sería un verdadero récord para él, el mismo que conseguirían Lionel Messi y Guillermo “Memo” Ochoa.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo como profesional?

Tras su paso por el Sporting de Lisboa, el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y el Al-Nassr, además de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles como profesional. Es decir que le faltan apenas 30 para llegar a los 1,000 goles. Se cree que en 2027 sería el año en el que llegaría a esa cifra tan querida por él y sus fanáticos.