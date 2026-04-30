Juega en Francia y dicen que es el nuevo Gilberto Mora: ya lo piden para la Selección Mexicana

Mientras que Gilberto Mora es uno de los pocos mediocampistas en la lista de convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora hay un futbolista que juega en Francia que es comparado con la estrella de los Xolos de Tijuana. De hecho, a esta flamante aparición ya lo piden para la Selección Mexicana y sorprende a todos en el territorio azteca.

Aunque es prácticamente imposible que entre en la lista de convocados de México de futbolistas del extranjero, lo cierto es que a futuro podría ser una de las piezas importantes del seleccionado de Javier Aguirre. El jugador en cuestión es Maxime Paredes, capitán del Stade Rennais Sub-17 y uno de los menores de edad más destacados en la liga francesa juvenil.

¿Cómo llegó Maxime Paredes a ser considerado en la Selección Mexicana?

Resulta que Andrés Lillini, director de selecciones menores de México, ha estado trabajando mucho en los últimos tiempos para encontrar talentos que pocos conocen y que son descendientes de padres o abuelos mexicanos. Tras esto, el ex DT de Pumas fue el encargado de dar la noticia inesperada: Paredes ha sido convocado por la Selección Mexicana Sub-17.

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Esto no significa que vaya a jugar definitivamente y para siempre con México, puesto que posee doble nacionalidad (Francia también). De todos modos, para Lillini es importante que los jugadores jóvenes se acerquen a la Selección Mexicana, para que aprendan sobre la cultura, se entrenen con el resto del grupo y tomen confianza y gusto con el país azteca.

|MEXSPORT

La carrera de Maxime Paredes, el Gilberto Mora de México y Francia

Tras jugar al futbol infantil, Paredes llegó al Stade Rennais hace dos años, dando un paso importante en su camino al futbol profesional. Por su gran nivel, de manera muy rápida se convirtió en el capitán del equipo Sub-17 de la institución francesa. Por ser tan joven y clave para su equipo, hay quienes lo comparan con Gilberto Mora, joya del Club Tijuana buscado por Europa.

Lo de Maxime Paredes es solo uno de los casos de jugadores del exterior con raíces mexicanas que Andrés Lillini ha estado reclutando. Pues ya hay otros elementos como Sebastián Mattei (Roma) y Ricardo Schelble (Freiburg). Ahora, se sumó “el Gil Mora francés”.

