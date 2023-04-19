Prensa en Italia destroza al ‘Chucky’ Lozano por eliminación del Napoli en Champions League

Se acabó el sueño de la Champions League. El Napoli del Chucky Lozano se quedó en los Cuartos de Final del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo, luego de empatar 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona ante el Milan, pero caer en el global por pizarra de 1-2.

El conjunto napolitano buscó por todos lados acercarse en el marcador, y a pesar de que los visitantes fallaron una pena máxima en la primera mitad, nunca pudieron irse arriba; incluso estuvieron abajo gracias al tanto de Oliver Giroud (43'). En la segunda parte un pena máxima los pudo haber acercado, pues faltando ocho minutos para el final, Kvaratshelia, falló el cobro desde los 11 pasos. El descuento fue obra de Osimhen pero de nada sirvió.

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Prensa italiana se va contra el Chucky Lozano tras eliminación de la Champions League

Tras la derrota, diarios italianos criticaron la actuación del Chucky Lozano, quien no pudo hacer jugadas de peligro para sus compañeros. De hecho, fue lo que más se le crítico, que Osimhen nunca pudo tener una jugada clave — por 'culpa' del mexicano —.

Además, se especula que tras la necesidad de dinero en la escuadra napolitana, Lozano podría una de las opciones para salir de la plantilla, pues aunque su contrato termina hasta el verano de 2024, su equipo buscaría venderlo el próximo mercado de fichajes, ya que no lo han renovado y en diciembre podría empezar a buscar a donde emigrar y se iría de forma gratuita, cosa que no le conviene al Napoli.

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Los números del Chucky Lozano con el Napoli en la Temporada 2022-2023

Este año futbolístico, el seleccionado nacional suma 37 duelos disputados: 28 de ellos en la Serie A y nueve más en la Champions League, con cuatro goles en total, tres de ellos en la liga y uno más en el torneo europeo.

Junto a todo eso, se espera que el Chucky se convierta en el primer mexicano en conquistar el torneo liguero de Italia, pues suma 75 unidades, 14 más que la Lazio, su más cercano seguidor. De hecho, gracias a la combinación de ciertos resultados podría proclamarse campeón el 3 de mayo, cuando visiten al Udinese.

