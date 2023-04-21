Le llueven críticas a Santiago Giménez por su expulsión en Europa League

Santiago Giménez se fue a las regaderas antes de tiempo en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League ante la Roma: el mexicano recibió la tarjeta roja directa en los últimos minutos de la prórroga y dejó a su equipo con un hombre menos en el cierre de la eliminatoria.

Tras su expulsión, la prensa neerlandesa lleno de críticas al delantero mexicano ya que consideró que fue innecesaria la entrada sobre el jugador de la Roma en la parte final del partido; además, señalaron que la tarjeta roja podría costarle un juego importante en el torneo continental que dispute con el Feyenoord en la próxima temporada.

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Las críticas de la prensa neerlandesa a Santiago Giménez

Kenneth Pérez, exfutbolista danés y colaborador de ESPN en Países Bajos, señaló que Santiago Giménez pudo evitar la falta que provocó su expulsión en el juego ante Roma; además, agregó: “Puedes quedar en un grupo de la Champions League contra el Real Madrid y luego te pierdes un partido, por ejemplo”, mencionó.

Santiago Giménez y el Feyenoord van por la Eredivisie

Con la eliminación de la UEFA Europa League contra la Roma, Santiago Giménez y el Feyenoord deberán cambiar la mentalidad para encarar la parte final de la Eredivisie en donde se mantienen en la cima de la clasificación general. A falta de cinco fechas, el conjunto líder de la primera división de Países Bajos tiene una ventaja de ocho puntos sobre el segundo lugar, aunque una menor diferencia de goles.

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Al conjunto neerlandés, cinco veces campeón de la primera división, le restan cinco compromisos en la parte final de la campaña para consagrarse campeón: FC Utrecht, Excelsior Rotterdam, Go Ahead Eagles, FC Emmen y SBV Vitesse son los rivales restantes para Santiago Giménez y el Feyenoord en busca del título de liga.