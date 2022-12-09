Galería: Así se vivió el pase de Croacia a semifinales

La Copa el Mundo Qatar 2022 está a punto de concluir con su segunda fase de eliminación directa en su instancia de cuartos de final, en donde la Selección de Croacia se convirtió en el primer equipo semifinalista en la máxima fiesta del futbol al derrotar y eliminar al combinado de Brasil en una dramática serie de penales tras haber empatado sin anotaciones en tiempo regular y posteriormente a un gol en tiempos extra.

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Encuentro cardiáco para los croatas quienes se vieron abajo en el marcador tras la anotación de Neymar en los minutos finales del primer tiempo extra, pero que recuperaron la esperanza con el tanto de Bruno Petkovic al 117 con el que forzaron a la definición por tiros penales en donde nuevamente apareció el portero Dominik Likakovic como la gran figura al detener un penal.

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