El cromo “rookie” de Lamine Yamal podría alcanzar los 20 mil euros en subasta

Barcelona vibra no sólo con el futbol de Lamine Yamal, sino también con la fiebre por sus objetos de colección.

Un cromo edición rookie del extremo del Barcelona, firmado por él mismo, ha sido puesto en subasta por la plataforma Catawiki y podría venderse por una cifra entre 18 mil y 20 mil euros.

Una joya del coleccionismo

La puja, abierta hasta el 8 de noviembre, ha despertado un enorme interés entre aficionados y coleccionistas de todo el mundo. El vendedor, un aficionado italiano, consiguió el cromo por pura casualidad en un paquete de estampas. Hoy, esa simple coincidencia podría transformarse en una fortuna.

El objeto en cuestión conmemora el debut oficial de Lamine Yamal en la temporada 2023-2024, un momento que marcó el inicio de una carrera meteórica. Desde entonces, el joven jugador no ha dejado de romper récords y sorprender con su talento precoz, consolidándose como una de las grandes promesas, y realidades, del futbol mundial.

Lamine Yamal, el prodigio que ya hace historia

Apenas unos años después de su debut, Lamine Yamal se ha convertido en el símbolo de la nueva era del FC Barcelona. El extremo no solo fue el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club, sino que también levantó el Trofeo Kopa y el Golden Boy, premios que reconocen al mejor futbolista joven del planeta.

En 2025, Yamal volvió a hacer historia al repetir el Trofeo Kopa de manera consecutiva, un logro sin precedentes, y terminó segundo en la votación por el Balón de Oro, sólo por detrás de los nombres más consolidados del futbol mundial.

Con apenas 18 años, su talento y madurez lo colocan ya entre los jugadores más deseados por marcas, aficionados y coleccionistas. Y esta subasta, que convierte un simple cromo en una pieza de lujo, es otra muestra del fenómeno global que representa el joven prodigio del Barcelona. Lamine Yamal no solo conquista canchas… también empieza a conquistar vitrinas.

