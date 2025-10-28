FIFA abre la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026

La FIFA informó que los aficionados podrán inscribirse en FIFA.com/tickets desde este lunes y hasta el 31 de octubre a las 10:00 am, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Vinicius Jr. se burla de Lamine Yamal y lo encara tras El Clásico: “Hablas demasiado, habla ahora” (VIDEO)

Es necesario contar con una cuenta FIFA ID, incluso para quienes ya participaron en el primer sorteo, y el orden de registro no influye en las probabilidades de ser elegidos.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, los residentes de Canadá, Estados Unidos y México, los tres países anfitriones, tendrán una ventana exclusiva de compra del 12 al 15 de noviembre, como reconocimiento a su entusiasmo en la primera fase. Durante esas 72 horas podrán adquirir boletos solo para los partidos que se jueguen en su país, sujetos a disponibilidad.

🔴 EN VIVO: América cae en el Clásico Joven y el Toluca sigue luciendo | La Mesa Protagonista

Cómo registrarse y quiénes tienen prioridad

Los seleccionados para esta prioridad nacional recibirán una confirmación al menos 48 horas antes de la fecha límite. Posteriormente, la FIFA realizará un nuevo sorteo entre todos los inscritos para asignar las entradas restantes.

Los aficionados que resulten elegidos serán notificados dos días antes de que se abra su ventana de compra, la cual comenzará el 17 de noviembre.

Lo que viene y la gran demanda mundial

Una tercera fase de venta se llevará a cabo en diciembre, tras el sorteo de la Copa del Mundo, programado para el 5 de diciembre en Washington, D.C. En ese momento, los aficionados podrán elegir boletos para partidos específicos ya conociendo los cruces de la fase de grupos.

Ya en 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada, mientras que los paquetes de "hospitality",que incluyen experiencias VIP y acceso exclusivo, ya están disponibles en FIFA.com/hospitality.

Según la FIFA, más de un millón de boletos se vendieron en la primera fase, con Canadá, Estados Unidos y México a la cabeza, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

"Hemos visto un gran interés en este torneo a nivel mundial. Esta segunda fase, con su exclusividad nacional, es una forma de agradecer a los aficionados locales", señaló Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: despiden a entrenador a medio torneo por sumar 8 partidos sin victoria y buscan a su reemplazo