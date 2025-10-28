Histórico del Real Madrid será operado nuevamente de la rodilla

El Real Madrid confirmó este lunes que Dani Carvajal será intervenido tras las molestias que sintió en el Clásico ante el Barcelona, partido en el que jugó apenas 19 minutos antes de resentirse.

Las pruebas médicas realizadas por los servicios del club revelaron la presencia de un “cuerpo libre articular” en su rodilla derecha, la misma que ha sido foco de múltiples lesiones.

Una nueva intervención en su rodilla derecha

La operación, una artroscopia, consiste en introducir una cámara microscópica para reparar el tejido dañado sin abrir por completo la articulación.

Aunque se trata de una técnica menos invasiva, la zona afectada preocupa, ya que es la misma rodilla en la que el 5 de octubre de 2024 sufrió rotura del ligamento cruzado, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo, una triple lesión que lo tuvo ocho meses fuera de las canchas.

Según fuentes cercanas al club, el tiempo de recuperación será de entre un mes y medio y dos meses y medio, por lo que el capitán merengue podría regresar justo a finales de año, si la rehabilitación avanza sin contratiempos.

Xabi Alonso pierde a su capitán

Esta nueva lesión deja a Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, con pocas alternativas en el lateral derecho. El inglés Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de un problema muscular, es ahora el único lateral natural disponible. En caso de necesitar rotaciones, el uruguayo Fede Valverde podría volver a cubrir esa posición, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

A pesar del contratiempo, el Real Madrid vive un gran momento. El conjunto blanco es líder de LaLiga EA Sports con 27 puntos, cinco más que el Barcelona (22) y siete sobre el Villarreal (20). Sin embargo, la baja de Carvajal supone un golpe anímico y futbolístico para un vestuario que encontraba en su capitán una pieza clave por liderazgo y experiencia.

El club aún no ha confirmado la fecha exacta de la cirugía, pero todo apunta a que Carvajal iniciará una nueva carrera contrarreloj para volver antes de que termine el 2025.

