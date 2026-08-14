Cruz Azul está parchado; podría tener hasta 4 BAJAS para su duelo ante Xolos

La primera ronda de la Leagues Cup terminó y, ante ello, todos los equipos de la Liga BBVA MX han vuelto para disputar el torneo Apertura 2026. Uno de ellos es Cruz Azul, quien buscará darle vuelta a la página a nivel nacional luego de su última derrota frente al Atlante.

cruz azul

Cruz Azul llega a la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con dos victorias por una derrota, por lo que el cuadro celeste entiende que el triunfo ante Xolos de Tijuana es necesario pese a que el cuadro dirigido por Joel Huiqui podría llegar con varias bajas en el terreno de juego.

¿Qué bajas podría tener Cruz Azul para el juego ante Xolos?

La primera baja confirmada para Cruz Azul será Amaury Morales, quien tras una dolorosa lesión en la pretemporada se perderá el resto del Apertura 2026 luego de que, en conferencia de prensa, Joel Huiqui haya asegurado que esta temporada pudo haber sido su consolidación en primera división.

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Otro elemento que también puede no estar en el duelo frente a los fronterizos es Jorge Rodarte, quien aqueja un esguince que no le ha permitido estar presente en los últimos duelos de Cruz Azul recordando que se puede desempeñar como central por ambos costados o lateral por derecha.

Un jugador que no está completamente descartado, pero que difícilmente verá acción como titular, es Rodolfo Rotondi, debido a una lesión que arrastra derivada de una fascitis plantar. Finalmente, otro futbolista que está en entredicho es Amaury García, quien tampoco ha entrenado al parejo del equipo.

¿Cuándo y dónde será el duelo entre Xolos y Cruz Azul?

Después de un par de compromisos disputados en el Estadio Banorte, Cruz Azul disputará su segundo duelo como visitante de este torneo Apertura 2026 en la Jornada 4 cuando viaje a la frontera del país para enfrentar a Xolos, en un duelo programado para este domingo a las 21:00 horas en el centro del país.