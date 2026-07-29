Cruz Azul y los 5 clubes más ganadores desde los torneos cortos; no aparece Chivas

La instauración de los torneos cortos en México ha sido una de las decisiones más debatidas en la historia de la Liga BBVA MX, pues la misma ha generado mucho interés y, a su vez, cierta ventaja para algunas instituciones tales como, por ejemplo, Cruz Azul, el actual campeón del país.

cruz azul

Cruz Azul ha logrado sumar un total de tres títulos de Liga desde la instauración de los torneos cortos en México siendo estos el Invierno de 1997, el Clausura 2021 y el Clausura 2026. Ahora, es preciso comentar cuáles son las otras escuadras con más campeonatos oficiales en este periodo de tiempo.

¿Qué equipos, como Cruz Azul, han sido los más exitosos desde la llegada de los torneos cortos?

Hablando del balance general en cuanto a títulos oficiales se refiere, es el Club América quien suma más campeonatos en este periodo de tiempo; es decir, desde la instauración de los torneos cortos en México, con un total de 18, destacando lo ocurrido hace unos años con el tricampeonato.

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Equipos mexicanos con más títulos oficiales obtenidos en los últimos 30 años (desde el inicio de los torneos cortos):

América 18

Pachuca 17

🔹Cruz Azul 15

Toluca 15

Tigres 15



La Máquina va por el 16 en el Campeones Cup contra Inter Miami. — Óscar Guevara (@osigs) July 26, 2026

En el segundo lugar aparecen los Tuzos del Pachuca, escuadra que suma 17 títulos desde la incursión a los torneos cortos. El tercer puesto es precisamente para Cruz Azul, quien llegó a 15 campeonatos con el obtenido el fin de semana pasado y que, además, puede llegar a 18 si conquista los tres en disputa durante este semestre.

El cuarto lugar es para los Diablos Rojos del Toluca, institución que volvió a una faceta ganadora en los últimos años y que ahora ya registra 15 títulos oficiales, mismos que tienen unos Tigres que cierran con este top 5 y que se mantienen en su mejor época en la historia desde su incursión a primera división.

¿Cuándo es el siguiente partido de Cruz Azul?

Antes de concretar su salida a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup, Cruz Azul deberá enfrentar un juego más correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este partido será frente al Atlante el próximo sábado, dentro del Estadio Banorte, a las 9 de la noche.