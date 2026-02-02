El nombre que desata la ilusión en Cruz Azul… (aparte de Joao Pedro)

En La Noria el mercado no se enfría. Tras semanas de ruido, salidas pesadas y decisiones que no pasaron desapercibidas, Cruz Azul avanza con determinación en una reconstrucción que apunta directamente al ataque. Y hay un nombre que hoy encabeza la conversación interna.

Te puede interesar: Cruz Azul ya se olvidó de Miguel Borja y pagaría hasta 5 millones de dólares por esta figura internacional

Se trata de Joao Pedro, delantero que vive el mejor momento de su carrera y que se ha convertido en el hombre más temido del torneo. Sus números hablan solos: 18 goles en 23 partidos, líder absoluto del Clausura 2026 y pieza clave del Atlético San Luis. Sin embargo, además del ítalo-brasileño, hay otro jugador que La Máquina busca, llegue o no llegue el atacante del San Luis.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El segundo golpe que no estaba en los planes de la afición

Aquí aparece el giro inesperado. Aunque Joao Pedro es hoy el nombre más visible, Cruz Azul no planea quedarse con una sola carta ofensiva. Dentro del club se trabaja en otra incorporación para el frente de ataque, un perfil distinto: extremo, segundo punta, con recorrido internacional y capacidad para moverse entre líneas.

No se trata de un plan B. Es una apuesta paralela. La idea es clara: blindar la ofensiva con variantes, reducir riesgos y elevar el nivel competitivo de cara a un calendario que no dará tregua.

El perfil que se busca apunta fuera del radar habitual. Sudamérica y la propia Liga MX aparecen como territorios viables, siempre con una condición: que no sea formado en México y que llegue listo para competir desde el primer día.

Te puede interesar: Así va la tabla general del Torneo Clausura 2026 tras la jornada 4

No solo ataque: la defensa también necesita refuerzo

El movimiento no termina arriba. La lesión de Jesús Orozco Chiquete encendió una alarma adicional y abrió la puerta a un posible refuerzo defensivo. En este caso, la prioridad sería un jugador mexicano, capaz de integrarse rápido y cubrir una necesidad puntual sin alterar el equilibrio del plantel.

En Cruz Azul saben que hay poco tiempo de maniobra. El 4 de febrero marca el límite para cerrar incorporaciones. Por eso, las próximas horas serán decisivas. Puede haber anuncios. Puede haber sorpresas. Y puede haber un golpe doble que cambie el rostro del equipo.