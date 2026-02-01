Cruz Azul ya se olvidó de Miguel Borja y pagaría hasta 5 millones de dólares por por esta figura internacional

Cruz Azul sigue en busca de concretar el fichaje de un nuevo delantero centro. Miguel Borja fue el elegido por Nicolás Larcamón, pero el proceso de liberar un cupo de jugador extranjero demoró más de lo esperado, por lo que el jugador colombiando decidió fichar por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos . La Máquina se quedó con las manos vacías, pero rápidamente dio vuelta la página y ahora estaría dispuesto a fichar a una figura de 5 millones de dólares.

Reportes indican que Cruz Azul irá a la carga por el fichaje de João Pedro, delantero centro que forma parte de Atlético San Luis. El futbolista de 33 años de edad ha demostrado ser un elemento adaptado a la Liga BBVA MX , pero la única manera de que salga del conjunto potosino es que La Máquina ejerza la cláusula de rescisión. La misma tiene un valor aproximado a los 5 millones de dólares.

João Pedro es el delantero que busca Cruz Azul|Crédito: Atlético San Luis / X

Según pudo comentar el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, la directiva cementera tendría las negociaciones avanzadas para concretar el fichaje del brasileño. Si bien es cierto que su edad puede ser un factor negativo a la hora de realizar una inversión tan grande, puertas adentro creen que João Pedro conoce muy bien la Liga BBVA MX y podría ganarse la titularidad en poco tiempo bajo las órdenes de Larcamón.

La decisión final recae en João Pedro

En caso de que Cruz Azul active la cláusula de salida, todo quedará en manos del futbolista. Allí, el brasileño deberá tomar la decisión de mantenerse en San Luis o dar el salto y vestir la camiseta de La Máquina. Distintos reportes remarcan que João Pedro ve con buenos ojos jugar para el conjunto de La Noria y permanecer dentro de la Liga BBVA MX. Sin embargo, esto podría darse a conocer en los próximos días.

João Pedro, un goleador confiable en la Liga BBVA MX

Cruz Azul quiere asegurar goles en la parte ofensiva de su equipo y João Pedro es una de las mejores opciones. El futbolista de San Luis logró ser campeón de goleo junto con Armando González y Paulinho del Apertura 2025, habiendo marcado 12 goles en 17 partidos jugados. Este torneo no bajó el ritmo y, de momento, es el campeón de goleo en soledad con 4 goles en 4 encuentros disputados del Clausura 2026.

Larcamón busca un delantero de garantías para que pelee el puesto con Gabriel Fernández y el brasileño parece ser la mejor opción: ya probado en México y un ‘killer’ que responde con goles jornada tras jornada.

