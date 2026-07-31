Esta es la última actualización sobre Cruz Azul y sus FICHAJES para el Apertura 2026

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 correspondiente a la Liga BBVA MX y, sin duda, una de las escuadras que más ha llamado la atención es Cruz Azul, esto derivado del gran inicio de temporada que ha tenido hasta ahora.

cruz azul

Cruz Azul es uno de los equipos más interesantes en cuanto a plantilla se refiere al ser considerada una de las más poderosas de México. Ante ello, recientemente se ha hecho una actualización en torno a si la directiva tiene en mente reforzar su plantel o, bien, quedarse como está.

¿Cruz Azul buscará más jugadores en este mercado de fichajes?

En esencia, la directiva de Cruz Azul está contenta con el plantel que ha entregado a Joel Huiqui, quien recientemente se consagró Campeón de Campeones al vencer a Toluca y que, además, recibió la llegada de Alán Montes y Juan José Calero en este periodo de transferencias.

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A pesar de ello, vale decir que Cruz Azul no ha cerrado del todo la puerta a más futbolistas que puedan llegar en los próximos días o semanas, y un ejemplo de ello es Francisco Javier Nevarez, lateral de Juárez quien se mantiene en carpeta como un posible elemento a reforzar este costado celeste.

Además, la directiva entiende que si Erik Lira finalmente abandona la Noria tendrán que ir por un reemplazo de categoría, por lo que es precisamente aquí en donde el nombre de César Montes se mantiene como una alternativa si es que el mediocampista de 26 años sale rumbo a Europa.

¿Cuándo y contra quién será el siguiente juego de Cruz Azul?

El siguiente compromiso de Cruz Azul será este fin de semana y se realizará en la Ciudad de México luego del campeonato conseguido en Los Ángeles. Así, los celestes se dicen listos para enfrentar a los Potros del Atlante, dentro de la cancha del Estadio Banorte, este sábado a las 9 de la noche.