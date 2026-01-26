¡Se va otro de Cruz Azul!: El movimiento que podría sacudir en La Noria en plena temporada

El mercado de fichajes sigue dándole más dolores de cabeza que certezas a Cruz Azul . Cuando parecía que el plantel empezaba a estabilizarse tras algunas salidas inesperadas, una nueva posición que parecía estable se ha visto amenazada.

En las últimas horas, el nombre de Jorge Sánchez volvió a colocarse en el centro de la conversación. El defensor, uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional dentro del plantel, aparece como objetivo prioritario de un club europeo que ahora sí estaría dispuesto a ir en serio por su fichaje.

El interés pasó de sondeo a negociación real

El acercamiento no es nuevo. Desde hace semanas existía un seguimiento constante desde Grecia, pero la primera propuesta no terminó por convencer a la directiva cementera. Sin embargo, el escenario cambió durante el reciente parón de selecciones.

Las conversaciones avanzaron y todo apunta a que una segunda oferta formal está por llegar a las oficinas de Cruz Azul. A diferencia del primer intento, esta vez el club europeo habría ajustado condiciones económicas y deportivas para hacer viable la operación.

Para Jorge Sánchez, la posibilidad no pasa desapercibida. A pocos meses del Mundial 2026, regresar al fútbol europeo representa una vitrina competitiva importante, algo que el propio jugador valora en esta etapa de su carrera.

Jorge Sánchez saldría solo si llega una muy buena oferta|Crédito: @CruzAzul / X

El factor económico y el reloj en contra

Aunque las cifras exactas se manejan con reserva, en el entorno del club se habla de una propuesta que superaría los 3.5 millones de dólares, monto que Cruz Azul consideraría seriamente si se cumplen ciertas condiciones adicionales.

El problema es el tiempo. El mercado de la Liga MX entra en su recta final y cualquier salida obliga a reaccionar de inmediato. Cruz Azul había trazado su planificación pensando en reforzar la defensa central y el ataque, no en cubrir una baja por la banda derecha.

Si la negociación prospera, la dirección deportiva tendrá que decidir rápido: confiar en lo que ya tiene o salir al mercado de emergencia. Perder a Jorge Sánchez no solo implica ajustar nombres, sino modificar la estructura defensiva de un equipo que todavía busca estabilidad.